GRAINES-Le soja atteint son plus haut niveau depuis trois mois grâce aux espoirs de la demande chinoise
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 05:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le soja augmente de 0,8 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis la mi-novembre

*

Le marché est optimiste quant aux importations de soja américain par la Chine

(Refonte avec mention d'un jalon, ajout d'une citation au paragraphe 5) par Naveen Thukral

Les cours du soja à Chicago ont atteint leur plus haut niveau depuis trois mois mercredi, portés par l'optimisme quant à la demande chinoise, les commentaires de Pékin ayant apaisé certaines inquiétudes quant à la politique tarifaire américaine.

Les contrats à terme sur le blé et le maïs se sont raffermis.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) Sv1 a ajouté 0,8% à 11,64-1/2 $ le boisseau à 0348 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 18 novembre à 11,66 $ le boisseau plus tôt dans la session.

Le blé Wv1 a augmenté de 0,3 % à 5,75 dollars le boisseau et le maïs Cv1 a gagné 0,5 % à 4,40-1/2 dollars le boisseau.

"Le marché s'attend à ce que la Chine achète du soja américain, ce qui soutient les prix", a déclaré un négociant en oléagineux à Singapour. "Mais nous devons attendre de voir quelles seront les conséquences de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis".

Les fournisseurs de soja américain attendent de voir comment la Chine réagit après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les tarifs douaniers réciproques mondiaux du président Donald Trump vendredi.

Donald Trump a ensuite annoncé un nouveau taux général de 10 %, qu 'il a ensuite précisé qu'il passerait à 15 %.

La Chine surveille de près les politiques américaines et décidera "en temps voulu" d'ajuster ou non ses contre-mesures aux droits de douane américains, a déclaré mardi un responsable du ministère du Commerce.

Pékin est disposé à organiser des consultations lors du sixième cycle de négociations économiques et commerciales entre les deux pays, a ajouté le responsable.

La réduction de la pression tarifaire exercée par les États-Unis pourrait encourager la Chine à se concentrer sur la réservation d'approvisionnements à partir d'une récolte brésilienne record attendue.

