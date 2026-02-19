Grail s'effondre après les résultats du quatrième trimestre, le test sur le cancer manque l'objectif principal de l'étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 février - ** Les actions de Grail Inc GRAL.O , fabricant de tests de dépistage du cancer, chutent de 31,5 % à 69,50 $ sur le marché secondaire
** La société déclare une perte nette plus large de 99,2 millions de dollars au 4ème trimestre, soit une augmentation de 2,1 millions de dollars ou de 2 %
** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 43,6 millions de dollars, en ligne avec les estimations des analystes - données compilées par LSEG
** La société annonce séparément les résultats d'un essai pour son test de détection précoce multicancer Galleri, qui est utilisé pour dépister jusqu'à 50 types de cancer
** Le test n'a pas atteint l'objectif principal qui était de montrer une réduction statistiquement significative des diagnostics de cancer à un stade avancé
** Cependant, il ajoute qu'il y a eu une tendance positive dans une liste prédéfinie de 12 cancers mortels; le groupe qui a reçu le test Galleri a eu moins de diagnostics de cancer à un stade avancé après le premier cycle de dépistage
** Les actions de la société ont plus que triplé l'année dernière
