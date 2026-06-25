Grail prend de l'ampleur grâce à un financement de 110 millions de dollars soutenu par Samsung, qui va permettre l'expansion de ses tests de dépistage du cancer

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25 juin - ** L'action de Grail GRAL.O progresse de 6,2 % à 68,58 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de tests de dépistage du cancer annonce avoir levé 110 millions de dollars grâce à une cession d'actions à des filiales de Samsung afin de soutenir sa croissance et son expansion mondiale

** Il précise que le prix de l'investissement a été fixé à 70,05 dollars par action

** La société précise que son partenariat avec Samsung C&T vise à commercialiser le test de dépistage du cancer Galleri en Corée du Sud, puis éventuellement au Japon et à Singapour

** Galleri dépiste plus de 50 types de cancers, dont certains ne font pas l’objet de tests de routine, a précisé la société

** Les analyses seront initialement réalisées dans un laboratoire de Caroline du Nord – GRAL

** GRAIL précise que le test n’est pas encore approuvé par la FDA américaine et ne détecte pas tous les cancers

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 25 % depuis le début de l’année