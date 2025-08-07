Grace Therapeutics, Inc devrait afficher une perte de 22 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Grace Therapeutics, Inc GRCE.OQ GRCE.O devrait afficher un revenu trimestriel inchangé lorsqu'elle publiera ses résultats le 9 août (estimé) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Grace Therapeutics, Inc est pour une perte de 22 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Grace Therapeutics, Inc. est de 12,00 $, soit environ 75,3 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,97 $

