Grace Therapeutics chute après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre les accidents vasculaires cérébraux

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23 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Grace Therapeutics GRCE.O chutent de 50% à 2,12 $ ** GRCE déclare que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver son médicament pour un type rare d'accident vasculaire cérébral, citant des déficiences dans la chimie, la fabrication et les contrôles et les données non cliniques

** Le médicament GTx-104 est destiné au traitement de l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale, une forme critique et souvent fatale d'accident vasculaire cérébral causé par la rupture d'un anévrisme cérébral

** La société indique qu'elle a l'intention de demander une réunion avec la FDA afin de clarifier la voie à suivre et de déterminer les prochaines étapes appropriées

** L'action GRCE a baissé de 38% depuis le début de l'année