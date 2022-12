Grâce au traitement de ses données par Energisme, Cristal Habitat diminue ses consommations de chauffage

Engagé très tôt dans la démarche de comptage individuel des consommations de chauffage, Cristal Habitat en dresse un bilan positif : la consommation est en baisse de 12% sur le parc équipé du comptage individuel. Ce résultat très encourageant est la conséquence, notamment, d’un traitement des données énergétiques par Energisme et la preuve que le numérique est au service de la sobriété énergétique.



Institué par la loi ELAN votée en 2018, le comptage individuel des consommations énergétiques donne ses premiers résultats concrets dans une période de forte augmentation des prix de l’énergie.



En trois ans, Cristal Habitat a engagé un vaste plan d’investissement d’un montant de 770.000€ TTC, qui a permis l’installation de 8.013 vannes thermostatiques, 1.103 compteurs et de 16.176 répartiteurs, pour un total de 5 167 appartements équipés. Tous ont en commun d’être chauffés par le réseau urbain de chaleur de Chambéry ou par une chaudière collective au gaz.



Dès la première période de chauffe individualisée, 50% des locataires se sont montrés économes et ont bénéficié d’une baisse de leurs charges annuelles de chauffage.

« Je suis convaincu que nous ne pouvons économiser que ce que nous comptons. Sans l’implication des locataires dans la maîtrise des consommations, les travaux d’isolation ont un effet réduit », explique Nicolas Gigot, directeur général de Cristal Habitat.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :