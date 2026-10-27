Grâce à une accélération au troisième trimestre, Orange relève un objectif

L'opérateur historique a affiché des résultats financiers en nette progression au titre du troisième trimestre 2026. Le chiffre d'affaires du groupe télécoms atteint 12,2 milliards d'euros, en hausse de 3,6%, porté par l'ensemble de ses zones géographiques ainsi que par une progression de 3,3% des services de détail.

La croissance des revenus a été particulièrement soutenue en Afrique et Moyen-Orient ( 14,2%), complétée par les performances de la région Europe ( 5,3%), de l'Espagne ( 3,5%) et de la France ( 0,5%). À fin septembre 2026, le parc clients consolidé de l'opérateur dépasse 367 millions d'accès.

Sur le plan de la rentabilité opérationnelle, l'EBITDAaL trimestriel a grimpé de 4,6% à 4,1 milliards d'euros ( 4,8% sur les neuf premiers mois de l'année), bénéficiant de l'accélération de l'activité et des gains d'efficacité opérationnelle. Parallèlement, les investissements (eCAPEX) ont reculé de 2,5% sur le trimestre pour s'établir à 1,7 milliard d'euros (soit 14,8% des ventes sur neuf mois). Cette discipline permet au cash-flow opérationnel (EBITDAaL - eCAPEX) de bondir de 10,3% sur la période ( 8,8% sur neuf mois).

Fort de cette trajectoire, le groupe a revu à la hausse l'une de ses prévisions annuelles. L'EBITDAaL est désormais attendu en croissance de plus de 4,5% en 2026 (contre plus de 4% visé auparavant). Les autres cibles pour l'exercice sont confirmées : un ratio eCAPEX sur chiffre d'affaires d'environ 15%, un cash-flow organique d'environ 4,3 milliards d'euros et un ratio dette nette/EBITDAaL autour de 2x à moyen terme.

Au titre de 2026, Orange prévoit un dividende de 0,79 euro par action (payable en 2027), dont un acompte en numéraire de 0,30 euro sera versé le 3 décembre 2026.