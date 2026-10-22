Grâce à ses deux traitements phares, UCB relève ses prévisions, les analystes applaudissent

Soutenu par une dynamique commerciale soutenue, le groupe biopharmaceutique belge ( 13,05%, à 240,20 euros) a annoncé un nouveau relèvement de ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2026. La forte hausse des revenus génère un effet de levier opérationnel significatif, permettant une expansion marquée des marges.

Le relèvement des objectifs repose essentiellement sur les deux principaux produits d'UCB.

En ce qui concerne le Bimzelx, destiné à plusieurs maladies inflammatoires chroniques, il a profité d'une accélération aux Etats-Unis grâce à une forte demande des patients, des gains de parts de marché sur l'ensemble de ses indications, des taux de rétention élevés et une tarification nette plus favorable issue d'un mix de canaux optimisé.

Le Cimzia, utilisé pour traiter plusieurs maladies inflammatoires chroniques, notamment les rhumatismes inflammatoires et la maladie de Crohn, a réussi à maintenir une croissance en volume sur ses différents marchés malgré la contraction du secteur anti-TNF (médicaments qui bloquent l'action d'une protéine du système immunitaire impliquée dans les réactions inflammatoires). Le produit a également profité d'une évolution tarifaire plus favorable et d'un impact modéré du programme 340B, un dispositif américain qui permet à certains établissements de santé, notamment des hôpitaux et des centres de soins accueillant des populations défavorisées, d'acheter des médicaments à prix fortement réduits auprès des laboratoires pharmaceutiques.

Objectifs revus en hausse

Grâce à la bonne performance de ces deux produits, UCB a relevé ses perspectives annuelles, exprimées à taux de change constants. La croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue dans le bas de la plage des 20%, contre une prévision antérieure située entre le bas et le milieu de la plage des 10%. Au niveau de l'Ebitda ajusté, sa progression est désormais anticipée entre le bas et le milieu de la plage des 40%, contre une fourchette initiale allant du milieu de la plage des 10% au bas de la plage des 20%.

La société a précisé que ces nouveaux objectifs n'incluaient pas le produit de la vente d'un bon de revue prioritaire, qui apporterait un soutien supplémentaire de quelques points de pourcentage au chiffre d'affaires et à l'Ebitda ajusté.

L'avis des analystes

Pour KBC Securities, ce relèvement des objectifs est encourageant et la hausse du chiffre d'affaires va entraîner une forte progression de l'Ebitda ajusté, dont la croissance est désormais attendue entre 40 et 45% à taux constants, contre une prévision à 17% pour la banque belge.

La recommandation est confirmée à l'achat, avec une cible de cours de 270 euros.

Chez ING, les analystes évoquent un relèvement significatif des prévisions et estiment que le consensus devrait relever ses estimations d'au moins 17% pour l'Ebitda ajusté (en incluant la vente du bon d'examen prioritaire) et d'au moins 8% pour le chiffre d'affaires. Pour ING, UCB devrait générer un Ebitda ajusté compris entre 3,6 et 3,8 milliards d'euros, soit une progression de 40,5% sur un an au point médian.

L'avis est également à acheter, avec un objectif de 304 euros.

Enfin, pour Jefferies, hors produit de la vente du bon d'examen prioritaire (PRV), les nouvelles prévisions impliquent un chiffre d'affaires d'environ 9,1 à 9,3 milliards d'euros et un EBITDA ajusté de 3,5 à 3,6 milliards d'euros, contre respectivement 8,7 milliards et 3 milliards d'euros attendus par le consensus Visible Alpha (en supposant des effets de change inchangés par rapport aux prévisions d'UCB). Cela implique une révision à la hausse du consensus d'environ 5% pour le chiffre d'affaires et de 15 à 20% pour l'EBITDA ajusté, sur la base des points médians des nouvelles fourchettes de prévisions.

La banque d'investissement américaine est un peu moins optimiste et sa recommandation reste à conserver, avec une cible de 220 euros.