Grâce à des avancées significatives dans le financement de son projet industriel en France, Carbios confirme son objectif de construction de l’usine de Longlaville.

• Carbios confirme son objectif concernant le projet de construction de l’usine de Longlaville, dans le cadre d’un financement de projet, avec pour objectif un démarrage de production à horizon
S1 2028.
• Carbios dispose d’une trésorerie solide, avec environ 60 millions d’euros à fin décembre 2025, lui permettant de faire face à ses dépenses opérationnelles au-delà des 12 prochains mois.
• Pour aider à mener à bien ses projets stratégiques, le Conseil d’administration nomme Benoît Grenot en qualité de Directeur Général Délégué de Carbios.
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