Grab acquiert une participation majoritaire dans Atome Financial dans le cadre d'une opération de 1,49 milliard de dollars

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* Grab va acquérir une participation initiale de 60 % dans la société singapourienne Atome pour 1,49 milliard de dollars

* Grab s'engage à acquérir les 40 % restants environ deux ans après la conclusion de l'opération, selon un accord lié à la performance

* Cette acquisition accélère le déploiement aux Philippines, en Indonésie et en Thaïlande, a déclaré Alex Hungate

(Réécriture du texte, avec l'ajout d'une interview d'Alex Hungate, directeur des opérations de Grab, et d'un commentaire d'un analyste)

La société singapourienne Grab

GRAB.O a annoncé mardi qu’elle allait acquérir Atome Financial, fournisseur de solutions d'achat immédiat et de paiement différé (BNPL), dans le cadre d’une opération qui pourrait à terme valoriser la société cible à hauteur de 4,5 milliards de dollars, accélérant ainsi son expansion sur le marché du crédit à la consommation en Asie du Sud-Est.

Cette acquisition intervient alors que Grab cherche à développer son activité de services financiers parallèlement à ses activités de VTC et de livraison, afin de faire face à la hausse des coûts d’exploitation grâce à des produits à plus forte marge.

Grab prendra une participation initiale de 60 % dans la société singapourienne Atome pour 1,49 milliard de dollars, intégrant ainsi les prêts BNPL, les prêts de trésorerie aux particuliers, les cartes BNPL et les prêts numériques de la société cible à ses propres activités de services financiers.

La société a également convenu d’acquérir les 40 % restants environ deux ans après la clôture de la transaction, dans le cadre d’un accord lié à la performance et indexé sur l’EBITDA et le chiffre d’affaires d’Atome. Cet accord valorise Atome entre 2 milliards et 4,5 milliards de dollars.

La transaction devrait être finalisée d’ici le troisième trimestre 2027.

EXPANSION RÉGIONALE

Alex Hungate, président et directeur des opérations de Grab, a déclaré que cette acquisition permettrait à l’entreprise de développer rapidement ses services de paiement différé (BNPL) dans toute la région.

Alors que Grab a déjà développé des produits de paiement différé sans intérêt (BNPL) en Malaisie et à Singapour, le rachat d’Atome lui permettrait de « gagner du temps » pour son expansion aux Philippines, en Indonésie et en Thaïlande, a-t-il ajouté.

Grab a lancé pour la première fois en 2019 son propre produit de paiement échelonné sans intérêt destiné aux achats des consommateurs, dans le cadre d’une coentreprise avec la société japonaise de cartes de crédit Credit Saison.

L’acquisition d’Atome permettrait à Grab de se concentrer sur la croissance de son activité plutôt que de passer des années à développer des modèles de crédit et à absorber les pertes souvent nécessaires pour les perfectionner, a déclaré M. Hungate.

Il a ajouté que l’entreprise pourrait tirer parti de ses trois banques numériques pour réduire le coût de financement des actifs d’Atome.

L’entreprise est présente dans plus de 900 villes d’Asie du Sud-Est et exploite des prêteurs numériques agréés à Singapour, en Malaisie et en Indonésie.

Parallèlement à l’annonce de cette opération, l’entreprise a revu à la hausse ses objectifs pour 2028, prévoyant un EBITDA ajusté de 1,7 milliard de dollars et une croissance annuelle de son chiffre d’affaires supérieure à 30 % entre 2025 et 2028.

Peter Oey, directeur financier de Grab, a déclaré: « Sous réserve des délais de finalisation, nous prévoyons qu'Atome Financial, ainsi que le reste de notre segment des services financiers, générera un EBITDA ajusté de 500 millions de dollars d’ici 2028, avec un portefeuille brut de prêts combiné de plus de 6 milliards de dollars. »

Jianggan Li, directeur général du cabinet de conseil Momentum Works, basé à Singapour, a déclaré que Grab gagnait en réalité du temps et en envergure.

« En Asie du Sud-Est, le crédit à la consommation s’intègre de plus en plus au sein des grandes plateformes commerciales ou des principaux écosystèmes de portefeuilles numériques. À mesure que la souscription et le recouvrement se banalisent, la distribution prend de plus en plus d’importance », a-t-il déclaré.