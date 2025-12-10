 Aller au contenu principal
GQG Partners, société cotée en Australie, chute en raison de l'augmentation des sorties nettes de capitaux depuis le début de l'année en novembre
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 01:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de GQG Partners GQG.AX cotées en Australie chutent jusqu'à 5,9 % pour atteindre 1,67 $ australiens, leur plus forte baisse intrajournalière depuis le 20 novembre

** L'action est à son plus bas niveau depuis le 26 novembre; en voie d'enregistrer sa troisième séance consécutive de pertes

** GQG fait partie des principaux perdants de l'indice de référence ASX 200 .AXJO , qui est en hausse de 0,1% à 2357 GMT ** Le gestionnaire d'investissement enregistre des sorties nettes de 2,4 milliards de dollars en novembre, élargissant ses sorties nettes depuis le début de l'année à 1,8 milliard de dollars

** Cependant, la société affiche des fonds sous gestion de 166,1 milliards de dollars à la fin du mois de novembre, contre 163,7 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre

** L'action a chuté de 16,4 % cette année, y compris les mouvements du jour

Valeurs associées

GQG PARTNERS CDIS
0,8000 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

