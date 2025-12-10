GQG Partners, société cotée en Australie, chute en raison de l'augmentation des sorties nettes de capitaux depuis le début de l'année en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de GQG Partners GQG.AX cotées en Australie chutent jusqu'à 5,9 % pour atteindre 1,67 $ australiens, leur plus forte baisse intrajournalière depuis le 20 novembre

** L'action est à son plus bas niveau depuis le 26 novembre; en voie d'enregistrer sa troisième séance consécutive de pertes

** GQG fait partie des principaux perdants de l'indice de référence ASX 200 .AXJO , qui est en hausse de 0,1% à 2357 GMT ** Le gestionnaire d'investissement enregistre des sorties nettes de 2,4 milliards de dollars en novembre, élargissant ses sorties nettes depuis le début de l'année à 1,8 milliard de dollars

** Cependant, la société affiche des fonds sous gestion de 166,1 milliards de dollars à la fin du mois de novembre, contre 163,7 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre

** L'action a chuté de 16,4 % cette année, y compris les mouvements du jour