 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gorman-Rupp en forte hausse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 13:06

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action du fabricant de pompes à eau Gorman-Rupp GRC.N progresse de près de 6% à 74,22 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre dépasse les estimations moyennes des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires a progressé de près de 12% en glissement annuel, avec une croissance des ventes sur tous les marchés, tirée par les secteurs de l'agriculture et de la lutte contre les incendies

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 0,86 $, dépasse les estimations de 0,70 $; contre 0,52 $ il y a un an

** L'Ebitda ajusté du troisième trimestre progresse d'environ 30% en glissement annuel

** La marge brute passe de 29,2% à 33,4%; la marge d'exploitation s'établit à 17,5% contre 12,4% il y a un an

** Le carnet de commandes de la société s'élevait à 236,8 millions de dollars fin septembre, contre 234,2 millions de dollars un an plus tôt

** La dette totale a diminué de 58 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026

** À la dernière clôture, le cours de l'action a progressé d'environ 47% depuis le début de l'année

Valeurs associées

GORMAN-RUPP
73,580 USD NYSE +5,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank