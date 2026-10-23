Gorman-Rupp en forte hausse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action du fabricant de pompes à eau Gorman-Rupp GRC.N progresse de près de 6% à 74,22 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre dépasse les estimations moyennes des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires a progressé de près de 12% en glissement annuel, avec une croissance des ventes sur tous les marchés, tirée par les secteurs de l'agriculture et de la lutte contre les incendies

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 0,86 $, dépasse les estimations de 0,70 $; contre 0,52 $ il y a un an

** L'Ebitda ajusté du troisième trimestre progresse d'environ 30% en glissement annuel

** La marge brute passe de 29,2% à 33,4%; la marge d'exploitation s'établit à 17,5% contre 12,4% il y a un an

** Le carnet de commandes de la société s'élevait à 236,8 millions de dollars fin septembre, contre 234,2 millions de dollars un an plus tôt

** La dette totale a diminué de 58 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026

** À la dernière clôture, le cours de l'action a progressé d'environ 47% depuis le début de l'année