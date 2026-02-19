GoPro nomme un initié, Brian Tratt, au poste de directeur financier

Le fabricant de caméras d'action GoPro

GPRO.O a nommé jeudi Brian Tratt au poste de directeur financier, succédant ainsi à Brian McGee, à compter du 17 mars.

La société a déclaré que McGee, 66 ans, qui a rejoint GoPro en 2015 après avoir travaillé pour la société de semi-conducteurs Qualcomm QCOM.O , deviendrait président et conserverait son rôle de directeur de l'exploitation.

Tratt, 42 ans, occupera le poste de directeur financier après avoir été vice-président des finances depuis août 2024. Il travaille chez GoPro depuis 2012, où il a occupé divers postes, notamment celui de contrôleur de gestion et de directeur principal des finances et de l'administration.

Avant de rejoindre GoPro, Tratt était responsable de l'audit chez KPMG.