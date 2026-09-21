Google va signaler directement aux autorités indiennes les contenus liés à la maltraitance des enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Munsif Vengattil

Google GOOGL.O a annoncé lundi avoir accepté de signaler aux autorités indiennes les contenus signalés comme relevant de la pédopornographie, rompant ainsi avec une pratique mondiale selon laquelle ces signalements sont d’abord transmis à une association à but non lucratif américaine.

Cette décision fait suite à une annonce similaire de Meta

META.O la semaine dernière. Elle intervient après que deux sources gouvernementales indiennes ont déclaré à Reuters avoir, ces dernières semaines, insisté auprès d’entreprises technologiques telles que Google et Microsoft MSFT.O pour qu’elles signalent directement les contenus liés à l’abus d’enfants concernant l’Inde, craignant que le système actuel n’entraîne des retards importants dans le traitement des signalements.

Un porte-parole de Google a déclaré que l’entreprise « investissait massivement pour détecter, dissuader, supprimer et signaler les contenus liés aux abus sexuels sur mineurs », et a présenté cette proposition comme s’inscrivant dans le cadre des « discussions en cours avec le gouvernement indien ».

L’Inde est le plus grand marché en nombre d’utilisateurs tant pour Facebook (Meta) que pour YouTube (Google), et ce revirement de Meta fait suite à plusieurs semaines de tensions avec le gouvernement indien, notamment les excuses présentées le mois dernier par le directeur général Mark Zuckerberg concernant la diffusion de contenus pédopornographiques sur les plateformes de l’entreprise.

Meta et Google (filiale d’Alphabet Inc.) transmettent depuis des années ces signalements au National Center for Missing & Exploited Children, basé aux États-Unis, qui les relaie ensuite aux forces de l’ordre du pays concerné.

Selon deux sources, les autorités indiennes avaient fait valoir auprès des plateformes technologiques que ce dispositif faisait perdre un temps précieux dans les cas où un enfant pouvait être en danger immédiat, car les signalements transitaient par cet intermédiaire avant d’atteindre la police nationale, seule à même d’intervenir sur le terrain.

Le contenu pédopornographique reste un problème mondial considérable et en pleine expansion. La CyberTipline, gérée par cette même association à but non lucratif, a reçu plus de 21,3 millions de signalements provenant du monde entier concernant des cas présumés d’exploitation sexuelle d’enfants en 2025.

Les responsables du secteur technologique et des forces de l’ordre aux États-Unis, dans l’Union européenne et ailleurs ont poussé les plateformes à accélérer la détection et le signalement, bien que la plupart des pays continuent de faire transiter les signalements par l’association américaine à but non lucratif, qui fait office de centre d’échange international principal.