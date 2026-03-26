Google va labelliser des applications d'investissement vérifiées en Inde dans le cadre de la lutte contre la fraude

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(Répétition sans modification du texte ou du titre) par Jayshree P Upadhyay et Nishit Navin

Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, va apposer un label sur les applications d'investissement vérifiées sur son magasin d'applications en Inde, une mesure visant à aider les utilisateurs à repérer les plateformes de transactions légitimes et à éviter les escroqueries, a déclaré mercredi un haut responsable du Securities and Exchange Board of India.

Seuls les courtiers et les intermédiaires enregistrés auprès de la SEBI, l'autorité indienne de régulation des marchés, seront autorisés à porter un badge vérifié, ce qui aidera les utilisateurs à distinguer les plateformes légitimes des applications frauduleuses.

Environ 600 applications de services financiers en Inde ont déjà reçu le label vérifié, a déclaré Aditya Swamy, directeur général de Google Play, lors d'un événement avec la SEBI, ajoutant que l'entreprise s'engageait à construire un écosystème d'applications d'investissement de confiance.

Ces derniers temps, les fraudes financières en ligne ont augmenté en Inde, les escroqueries se propageant à travers les applications et les médias sociaux, impliquant parfois des influenceurs financiers non réglementés qui font la promotion d'opportunités à haut rendement qui sont souvent à haut risque.

Pour enrayer la fraude, la SEBI a interdit aux entités réglementées de s'associer à des influenceurs financiers non enregistrés et a pris des mesures coercitives contre les influenceurs des médias sociaux pour avoir offert des conseils d'investissement non autorisés, y compris des interdictions de marché et des saisies de fonds.

"Le badge vérifié rendra difficile l'usurpation d'identité des applications de services financiers authentiques", a déclaré Tuhin Kanta Pandey, président de la SEBI.

Pandey a ajouté que l'autorité de régulation avait élaboré des mécanismes avec Google et Meta pour empêcher les entités financières non enregistrées d'obtenir des publicités pour leur contenu.

Le SEBI signera également des accords avec le ministère de l'électronique et des technologies de l'information du pays d'ici un mois afin de renforcer la coordination dans la lutte contre la fraude financière, a déclaré Jeevan Sonparote, directeur du régulateur.