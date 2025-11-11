Google va investir environ 6,4 milliards de dollars dans l'infrastructure en nuage allemande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira 5,5 milliards d'euros (6,41 milliards de dollars) en Allemagne au cours des prochaines années afin d'étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie d'Europe, a-t-il déclaré mardi.

Le plan comprend un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, a déclaré Google, selon les informations qu'il a fournies avant une conférence de presse à Berlin.

Une source anonyme avait déclaré à Reuters plus tôt dans la journée que le plan d'investissement de Google comprenait également l'extension de son site de Hanau, également situé dans le Land de Hesse, en Allemagne centrale, et proche de Francfort.

La conférence de presse prévue à 16h30 (1530 GMT) réunira le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, ainsi que les hauts responsables européens de Google, Marianne Janik et Philipp Justus.

On ne sait pas si le gouvernement allemand subventionnera le plan d'investissement de Google.

(1 dollar = 0,8575 euro)