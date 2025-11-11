 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 169,80
+1,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Google va investir environ 6,4 milliards de dollars dans l'infrastructure en nuage allemande
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprend avec des sources de Google et ajoute des détails sur la conférence de presse)

Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira 5,5 milliards d'euros (6,41 milliards de dollars) en Allemagne au cours des prochaines années afin d'étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie d'Europe, a-t-il déclaré mardi.

Le plan comprend un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, a déclaré Google, selon les informations qu'il a fournies avant une conférence de presse à Berlin.

Une source anonyme avait déclaré à Reuters plus tôt dans la journée que le plan d'investissement de Google comprenait également l'extension de son site de Hanau, également situé dans le Land de Hesse, en Allemagne centrale, et proche de Francfort.

La conférence de presse prévue à 16h30 (1530 GMT) réunira le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, ainsi que les hauts responsables européens de Google, Marianne Janik et Philipp Justus.

On ne sait pas si le gouvernement allemand subventionnera le plan d'investissement de Google.

(1 dollar = 0,8575 euro)

Valeurs associées

ALPHABET-A
289,8900 USD NASDAQ -0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 15:22

    à l'intelligence artificielle et à la transformation climatiquement neutre :
    Oui si il y a du vent et du soleil sinon ce sera au charbon , car aucune centrale nucléaire dans les tuyaux

    Et du coup les acteurs européens ( souverains ) ils sont ou ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank