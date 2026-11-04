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Google va investir 15 milliards de dollars en Malaisie en 2027 et 2028
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 10:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les nouveaux projets d'investissement sous forme de liste à puces)

Google va investir 15 milliards de dollars en Malaisie entre 2027 et 2028. Ces dépenses seront consacrées à la construction de campus de centres de données, aux énergies propres, au renforcement de la sécurité de l'approvisionnement en eau et à la formation continue des travailleurs, a annoncé mercredi la filiale d'Alphabet.

* Google prévoit de construire de nouveaux campus dans les États de Selangor et de Negeri Sembilan, en plus de son premier campus situé à l’Elmina Business Park, dans l’État de Selangor, qui est déjà opérationnel.

* “Cet investissement s’inscrit dans les priorités de développement de la Malaisie: il fournit la capacité informatique de base nécessaire pour tirer pleinement parti de l’innovation dans tout le pays, tout en renforçant les ressources locales en électricité et en eau à mesure que nos activités prennent de l’ampleur”, a déclaré Ruth Porat, présidente et directrice des investissements d’Alphabet et de Google.

* La phase de construction des campus devrait contribuer en moyenne à hauteur de 1,1 milliard de dollars par an au PIB malaisien et soutenir plus de 37.000 emplois locaux par an, a indiqué Google.

* Une fois opérationnelles, ces installations devraient permettre de maintenir plus de 9.000 emplois locaux par an, avec des salaires supérieurs de 45 % en moyenne au salaire médian national.

* Google a également indiqué qu’il prévoyait d’ajouter plus d’un gigawatt de capacité d’énergie propre au réseau national malaisien.

* “Google prendra également en charge 100 % de la consommation électrique de ses campus de centres de données ainsi que les coûts d’infrastructure directs nécessaires à leur raccordement au réseau, tout en respectant l’ensemble des réglementations locales applicables”, a-t-il précisé.

* En matière d’efficacité énergétique, Google a précisé que ses sites malaisiens fonctionneraient avec un indice d’efficacité énergétique (PUE) compris entre 1,12 et 1,14.

* Google a également annoncé son intention de lancer quatre nouveaux programmes visant à améliorer les compétences de 800.000 Malaisiens au cours des cinq prochaines années.

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