Google va investir 15 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle et acheter de l'électricité d'origine nucléaire en Finlande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Google affirme que cet accord constitue son plus gros investissement en Europe

* La Finlande séduit notamment par son climat frais et ses ressources abondantes en énergie à faible empreinte carbone

* Selon Fortum, cet accord sur l'énergie nucléaire garantit une stabilité économique pendant toute la durée de vie de la centrale

* Google affirme que cet investissement apportera 3,6 milliards d'euros au PIB finlandais

(Ajout d'informations provenant de Google, d'un graphique et de nouveaux commentaires de dirigeants et de responsables)

par Essi Lehto

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, Google, va investir au moins 13 milliards d’euros (15,1 milliards de dollars) dans des infrastructures d’IA dans ce pays nordique au climat rigoureux qu’est la Finlande au cours des deux prochaines années. Il s’agit de son plus gros investissement européen, comprenant notamment un accord majeur portant sur la fourniture d’énergie nucléaire.

La société américaine a déclaré mercredi que le développement de cette infrastructure d’IA impliquerait la construction de trois nouveaux centres de données dans le nord du pays, où la température peut descendre bien en dessous de moins 10 degrés Celsius (14 degrés Fahrenheit) en hiver.

Cet accord marque une avancée majeure pour Google en Europe, où les climats plus froids et les réseaux électriques stables des pays nordiques offrent un emplacement attractif pour les centres de données, grands consommateurs d’énergie et d’eau, qui utilisent d’énormes quantités d’énergie pour refroidir leurs serveurs informatiques. L’air glacial peut constituer une alternative efficace.

Alphabet a augmenté cette année ses investissements mondiaux pour les porter à un montant compris entre 195 et 205 milliards de dollars, dans le but de répondre à la demande croissante en matière de calcul pour l'IA.

L'accord conclu en Finlande comprend également un contrat d'achat de 22 ans portant sur jusqu'à 50 % de la production d'énergie de l'une des deux centrales nucléaires du pays, a indiqué séparément l' FORTUM.HE de son exploitant, Fortum, ce qui contribuerait à l'approvisionnement en électricité.

« Nous appelons cela le BYOP, “bring your own power” (apportez votre propre énergie) », a déclaré Ruth Porat, présidente et directrice des investissements de Google, aux journalistes à Helsinki. « Il s’agit du premier accord de Google dans le domaine de l’énergie nucléaire en dehors des États-Unis. »

L’énergie nucléaire, en tant que source d’énergie à faible émission de carbone et à grande échelle, constitue l’un des atouts de la Finlande, alors que des entreprises telles que Microsoft MSFT.O , ByteDance (propriétaire de TikTok) ainsi que Google recherchent des sites pour implanter des centres de données tout en maîtrisant leurs coûts énergétiques et en respectant leurs objectifs climatiques .

Fortum et Google exploreront également le développement de nouvelles énergies nucléaires et renouvelables en Finlande, ont indiqué les deux entreprises. À l’annonce de cette nouvelle, l’action Fortum a bondi de 15,5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis quatre ans et demi, enregistrant ainsi la plus forte hausse en Europe.

« IL Y A ASSEZ D'ÉLECTRICITÉ »

Ces investissements porteront notamment sur des centres de données, la modernisation du réseau électrique ainsi que des projets liés aux énergies propres et aux batteries, destinés à alimenter des services tels que Gemini, Search, Maps et YouTube, a précisé Google dans un communiqué.

Cet investissement, prévu pour 2027 et 2028, contribuera à hauteur d’environ 3,6 milliards d’euros au produit intérieur brut de la Finlande pendant la phase de construction, et devrait soutenir quelque 7 000 emplois par an une fois opérationnel, a précisé Google.

Le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a déclaré que cet accord donnerait un coup de fouet à l’économie en stimulant l’innovation, la recherche et le développement, tout en minimisant les craintes selon lesquelles il absorberait de l’énergie et ferait grimper les prix.

« D’après toutes les informations disponibles, il y a suffisamment d’électricité », a-t-il déclaré. « Ils se sont engagés à veiller à ce que la production d’électricité en Finlande reste suffisante et que les prix restent sous contrôle. »

La Finlande, d’une superficie comparable à celle de l’Allemagne mais comptant moins de 6 millions d’habitants, a connu une opposition moins virulente à l’implantation de centres de données que d’autres pays, notamment aux États-Unis.

Dans son communiqué, le fournisseur d’énergie Fortum a indiqué que cet accord d’achat à long terme offrait une sécurité économique pour la prolongation de la durée de vie et la modernisation de la centrale de Loviisa jusqu’en 2050. La centrale est située à proximité du centre de données de Google à Hamina.

(1 dollar = 0,8603 euro)