Google va développer et fabriquer des smartphones haut de gamme au Viêt Nam, selon Nikkei Asia

Google GOOGL.O va commencer à développer et à fabriquer des smartphones haut de gamme au Vietnam cette année, a rapporté mardi Nikkei Asia, citant des sources familières avec le sujet.

Google dispose déjà d'un vaste réseau de fournisseurs au Vietnam qui assemblent ses produits, notamment les smartphones Pixel.

Google commencera à introduire de nouveaux produits (NPI) pour ses téléphones Pixel, Pixel Pro et Pixel Fold au Vietnam, le développement de la série Pixel A, plus bas de gamme, restant pour l'instant en Chine, selon le rapport.

Le NPI est une phase critique dans le lancement d'un nouvel appareil électronique, impliquant le développement, la vérification et l'affinement des processus, ajoute le rapport.

Google produit déjà en masse des smartphones haut de gamme au Vietnam et y effectue certaines vérifications, de sorte que la construction de nouveaux téléphones à partir de zéro dans le pays devrait être réalisable, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.