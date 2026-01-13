Google va développer et fabriquer des smartphones au Viêt Nam, selon Nikkei Asia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O va commencer à développer et à fabriquer des smartphones haut de gamme au Vietnam cette année, a rapporté Nikkei Asia mardi, citant des sources familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Google commencera à introduire de nouveaux produits (NPI) pour ses téléphones Pixel, Pixel Pro et Pixel Fold au Vietnam, le développement de la série Pixel A d'entrée de gamme restant pour l'instant en Chine, a ajouté le rapport.