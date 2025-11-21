Google tente d'éviter le démantèlement de son activité publicitaire à l'issue du procès antitrust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Le groupe Alphabet GOOGL.O Google présentera vendredi son dernier plaidoyer pour éviter un démantèlement de son activité de technologie publicitaire devant un tribunal américain, alors que l'affaire concurrence du ministère de la Justice touche à sa fin. Jusqu'à présent, Google est sorti largement indemne d'une répression juridique gouvernementale bipartisane contre la domination des Big Tech - une initiative qui a débuté au cours du premier mandat du président Donald Trump.

Mais cela pourrait changer, en fonction de la décision de la juge Leonie Brinkema du tribunal de district d'Alexandria, en Virginie. En avril, Mme Brinkema a statué que Google détenait deux monopoles illégaux dans le domaine de la technologie publicitaire, et elle examine actuellement ce que l'entreprise doit faire pour rétablir la concurrence. Le ministère de la justice et une coalition d'États ont demandé au juge d'obliger Google à vendre son système d'échange d'annonces, AdX, dans le cadre duquel les éditeurs en ligne versent à Google une commission de 20 % pour la vente d'annonces dans le cadre d'enchères qui ont lieu instantanément lorsque les utilisateurs chargent des sites web. Lors d'un procès de 11 jours qui a débuté en septembre, les avocats du ministère de la justice ont tenté de convaincre Mme Brinkema que rien, à part une vente forcée , n'empêcherait Google de mettre au point de nouvelles tactiques pour entraver la concurrence.

Google a tenté de démontrer qu'une rupture serait techniquement difficile, entraînant une transition longue et douloureuse qui nuirait aux clients.

Les plaidoiries de vendredi marquent la fin des auditions de preuves dans la bataille que Google mène depuis des années avec le ministère de la justice au sujet de sa position dominante dans la publicité et la recherche en ligne. Ensuite, le combat se déplacera vers les cours d'appel, un processus qui pourrait prendre des années .

Google a déclaré qu'il ferait appel de la décision de Brinkema sur le monopole. L'entreprise prévoit également de contester la décision d'un juge de Washington selon laquelle elle détient des monopoles illégaux dans le domaine de la recherche en ligne et de la publicité connexe. Dans cette affaire, Google a évité la vente forcée de son navigateur Chrome, mais a reçu l'ordre de partager des données avec ses concurrents.

Les États-Unis ont toujours des procédures concurrence en cours contre Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O et Apple

