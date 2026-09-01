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Google sous pression dans l'UE sur l'utilisation des contenus par son IA
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 20:33
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La Commission européenne consulte les éditeurs sur la proposition de Google de leur permettre de refuser l'utilisation de leurs contenus dans ses fonctionnalités de recherche basées sur l'intelligence artificielle, sans pénaliser leur classement dans les résultats traditionnels. Leurs réponses pourraient peser sur l'enquête européenne en cours et déterminer si les mesures proposées par Google répondent suffisamment aux préoccupations en matière de concurrence.

Google avait annoncé en juin le déploiement mondial de cette option de retrait, après une demande similaire de l'autorité britannique de la concurrence. Les éditeurs s'inquiètent particulièrement des "AI Overviews", ces résumés générés par l'IA affichés au-dessus des liens classiques, susceptibles de réduire le trafic vers leurs sites et leurs revenus. Le questionnaire européen leur demande notamment s'ils prévoient d'utiliser le mécanisme de retrait et quels critères guideront leur décision.

Bruxelles examine également les changements apportés au moteur de recherche, dont le rapprochement d'AI Overviews et d'AI Mode dans une expérience baptisée AI Search. Si les propositions de Google sont jugées insuffisantes, le groupe pourrait s'exposer à une nouvelle sanction financière importante. Le géant américain a déjà reçu plus de 10 milliards d'euros d'amendes de la part des autorités européennes de la concurrence au cours de près de deux décennies.

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