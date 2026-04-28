Google signe un accord confidentiel sur l'IA avec le Pentagone, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la déclaration de Google aux paragraphes 10 et 11; le contexte aux paragraphes 12 et 13)

* Google va fournir une IA à des fins classifiées au Pentagone, rejoignant ainsi OpenAI et xAI, rapporte The Information

* L'accord prévoit des filtres de sécurité et exclut la surveillance intérieure ainsi que les armes autonomes sans contrôle humain

* Le Pentagone avait auparavant poussé les entreprises d'IA à assouplir leurs restrictions; Anthropic a été confrontée à un risque lié à la chaîne d'approvisionnement après avoir refusé

Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a rejoint une liste croissante d'entreprises technologiques ayant signé un accord avec le département américain de la Défense pour utiliser ses modèles d'intelligence artificielle à des fins classifiées, a rapporté mardi The Information, citant une source proche du dossier. L'accord permet au Pentagone d'utiliser l'IA de Google à « toute fin gouvernementale légale », ajoute le rapport, ce qui place l'entreprise aux côtés d'OpenAI et de xAI d'Elon Musk, qui ont également conclu des accords () pourfournir des modèles d'IA à des fins classifiées.

Les réseaux classifiés sont utilisés pour traiter un large éventail de tâches sensibles, notamment la planification de missions et le ciblage d'armes. Le Pentagone a signé en 2025 des accords d'une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars chacun avec de grands laboratoires d'IA, notamment Anthropic, OpenAI et Google. Reuters avait précédemment rapporté que le Pentagone avait fait pression sur les principales entreprises d'IA telles qu'OpenAI et Anthropic pour qu'elles mettent leurs outils à disposition sur des réseaux classifiés sans les restrictions standard qu'elles appliquent aux utilisateurs.

SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE

L'accord conclu par Google l'oblige à contribuer à l'ajustement des paramètres de sécurité et des filtres de l'IA de l'entreprise à la demande du gouvernement, selon le rapport de The Information.

Le contrat comprend une clause stipulant que "les parties conviennent que le système d'IA n'est pas destiné à, et ne doit pas être utilisé pour, la surveillance de masse nationale ou les armes autonomes (y compris la sélection de cibles), sans supervision et contrôle humains appropriés".

Toutefois, l'accord précise également qu'il ne donne pas à Google le droit de contrôler ou de s'opposer aux décisions opérationnelles légitimes du gouvernement, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information. Le département américain de la Défense, désormais rebaptisé "département de la Guerre" par le président Donald Trump, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Google a déclaré soutenir les agences gouvernementales dans le cadre de projets classifiés et non classifiés. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que celle-ci restait attachée au consensus selon lequel l’IA ne devrait pas être utilisée pour la surveillance de masse nationale ou les armes autonomes sans supervision humaine appropriée.

"Nous pensons que fournir un accès API à nos modèles commerciaux, y compris sur l'infrastructure de Google, selon les pratiques et les conditions standard du secteur, représente une approche responsable pour soutenir la sécurité nationale", a déclaré un porte-parole de Google à Reuters.

Le Pentagone a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à utiliser l'IA pour mener une surveillance de masse des Américains ou pour développer des armes fonctionnant sans intervention humaine, mais qu'il souhaitait que "toute utilisation légale" de l'IA soit autorisée. Anthropic a connudes tensions avec le Pentagone plus tôt dans l'année () après que la start-up eut refusé de supprimer les garde-fous empêchant l'utilisation de son IA pour des armes autonomes ou la surveillance nationale, et le département a désignéle créateur de Claudecommeun risque pour la chaîne d'approvisionnement .