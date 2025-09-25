Google risque une deuxième amende de l'UE, les actions d'Alphabet chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action Alphabet GOOGL.O a chuté de 0,4 % jeudi après un rapport de l'UE qui prévoit une deuxième amende pour son unité Google en vertu de la loi sur les marchés numériques

** La deuxième amende ferait suite à la récente sanction de 2,95 milliards d'euros (3,45 milliards de dollars) pour avoir favorisé ses propres services de technologie publicitaire au détriment de ses rivaux

** Les nouvelles accusations se concentrent sur les moteurs de recherche verticaux de Google, la Commission affirmant que la société a donné un avantage injuste à ses propres services

** L'action GOOGL a augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 16 % ** L'action a baissé d'environ 3 % depuis qu'elle a atteint un record de clôture le 19 septembre

** L'action a récemment été évaluée à 24 fois les bénéfices attendus, juste au-dessus du PE moyen sur 5 ans, qui est de 22