 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 807,00
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Google risque une deuxième amende de l'UE, les actions d'Alphabet chutent
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action Alphabet GOOGL.O a chuté de 0,4 % jeudi après un rapport de l'UE qui prévoit une deuxième amende pour son unité Google en vertu de la loi sur les marchés numériques

** La deuxième amende ferait suite à la récente sanction de 2,95 milliards d'euros (3,45 milliards de dollars) pour avoir favorisé ses propres services de technologie publicitaire au détriment de ses rivaux

** Les nouvelles accusations se concentrent sur les moteurs de recherche verticaux de Google, la Commission affirmant que la société a donné un avantage injuste à ses propres services

** L'action GOOGL a augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 16 % ** L'action a baissé d'environ 3 % depuis qu'elle a atteint un record de clôture le 19 septembre

** L'action a récemment été évaluée à 24 fois les bénéfices attendus, juste au-dessus du PE moyen sur 5 ans, qui est de 22

Valeurs associées

ALPHABET-A
245,1650 USD NASDAQ -0,80%
NASDAQ Composite
22 387,99 Pts Index Ex -0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank