Google remanie sa direction dans le domaine de l'IA alors que le directeur de DeepMind change de poste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Demis Hassabis devient directeur scientifique et quitte son poste de directeur général de DeepMind

* Jeff Dean et d'autres ingénieurs clés quittent l'entreprise pour fonder une nouvelle start-up

* Ces changements font suite au départ, en juin, de deux chercheurs vedettes vers des concurrents spécialisés dans l'IA

(Ajout de la chute du cours de l'action au paragraphe 3) par Kenrick Cai

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a annoncé mercredi une refonte de la direction de sa division IA: Demis Hassabis, responsable de l’IA, quitte son poste de direction principal, tandis que plusieurs responsables du modèle Gemini, dont l’ingénieur chevronné Jeff Dean, quittent l’entreprise. Ce remaniement intervient à un moment charnière pour Google DeepMind: la version phare de son dernier modèle Gemini n’a toujours pas été commercialisée malgré un lancement prévu en juin, ce qui suscite des inquiétudes chez les investisseurs et les acteurs du secteur quant au risque que Google ne prenne du retard par rapport à ses concurrents Anthropic et OpenAI, qui ont chacun débauché un collaborateur vedette de Google spécialisé en IA cet été.

L’action Alphabet a chuté de 4 % à l’annonce de cette nouvelle. Hassabis, lauréat du prix Nobel , occupera le poste nouvellement créé de directeur scientifique d’Alphabet et passera du poste de directeur général de Google DeepMind à celui de président du conseil d’administration, a-t-il indiqué dans une note adressée au personnel. Il a invoqué la proximité de l’intelligence artificielle générale (AGI), un stade avancé de l’IA dans lequel les ordinateurs deviennent, en substance, aussi intelligents que les humains, comme raison de ce changement de fonction.

« Hassabis et moi-même discutons depuis longtemps d’un rôle qui lui permettrait de consacrer toute son attention à façonner activement l’avenir de l’AGI », a déclaré Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet, dans une note distincte adressée à l’ensemble de l’entreprise. « C’est un travail d’une importance vitale pour Alphabet et pour l’humanité, et je ne peux imaginer personne de mieux placé que Demis pour s’en charger. » Koray Kavukcuoglu, directeur technique de la division, prendra en charge les responsabilités quotidiennes. Il occupera le poste de vice-président senior, plutôt que celui de directeur général, de la division, en plus de son rôle parallèle d’architecte en chef de l’IA chez Alphabet .

Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals et Quoc Le — qui comptent parmi les responsables les plus célèbres et les plus salués de Google dans les domaines de l’IA et de l’ingénierie — ont quitté l’entreprise pour lancer une start-up baptisée Discovery Loop, qui se consacrera à la recherche de percées dans les domaines de l’apprentissage automatique, des sciences et de l’ingénierie. Cette start-up est structurée en société d’intérêt public.

Alphabet n’a fourni aucun détail sur les raisons ayant motivé ces départs ni sur la coïncidence de leur timing. Hassabis — qui privilégie depuis longtemps la recherche au profit — explorera les aspects de recherche et de stratégie liés aux impacts sociétaux de l’IA générale (AGI) et n’aura que peu de subordonnés directs, a déclaré un porte-parole de Google à Reuters.

Dans sa note interne, Hassabis a vanté les « progrès considérables » réalisés sur les modèles d’IA de Google, notamment une mise à jour non encore commercialisée baptisée Gemini 4.

Il a également indiqué dans sa note qu’il consacrerait davantage de temps à Isomorphic Labs, une société spécialisée dans la découverte de médicaments issue de DeepMind, dont il est le fondateur et le directeur général.

« J’ai toujours pensé que la première application de l’IA devait être l’amélioration de la santé humaine », a-t-il déclaré. « Il est temps que l’IA prouve sa valeur incontestable au monde entier, et quel meilleur moyen d’y parvenir que d’aider à guérir enfin des maladies comme le cancer? »

FUITE DES CERVEAUX

Dean et Hassabis étaient considérés comme les deux figures de proue de l’IA chez Google pendant des années, avant même que ce domaine ne devienne le centre de l’innovation technologique.

Hassabis a cofondé DeepMind en 2010 et a continué à diriger le laboratoire depuis Londres après l’avoir vendu à Google pour environ 650 millions de dollars en 2014.

En 2011, Dean a cofondé Google Brain, une unité basée aux États-Unis qu’il dirigeait et qui menait des recherches sur l’IA indépendamment de l’équipe de Hassabis. À cette époque, il était déjà une figure respectée au sein de Google, connu pour sa collaboration avec Ghemawat sur de nombreux projets d’infrastructure phares qui continuent aujourd’hui encore de faire tourner l’entreprise. En 2023, après que le lancement de ChatGPT par OpenAI eut pris Google au dépourvu, Pichai a annoncé la fusion de DeepMind et de Google Brain au sein d’une nouvelle organisation baptisée Google DeepMind. Hassabis en a été nommé directeur général et Dean, directeur scientifique. Jusqu’à récemment, Dean, Vinyals et Noam Shazeer avaient codirigé le développement de Gemini. Sous leur direction, Google a lancé Gemini 3 en novembre dernier, ce que le secteur a largement considéré comme un moyen de combler l’écart avec les modèles de pointe d’Anthropic et d’OpenAI. Mais les avancées ultérieures de ces concurrents, ainsi que l’essor des modèles open source chinois moins coûteux, ont mis Google sur la défensive. Lors de la conférence annuelle des développeurs de Google en mai, Pichai et d’autres dirigeants de Google ont mis en avant l’avantage en termes de coût de Gemini , plutôt que ses capacités de pointe. Shazeer a quitté l’entreprise pour rejoindre OpenAI en juin, moins de deux ans après que Google eut déboursé des milliards pour le recruter, lui et une équipe de ses chercheurs, au sein de la start-up qu’il dirigeait. La même semaine, John Jumper, chercheur scientifique senior qui a remporté un prix Nobel aux côtés de Hassabis ‌en 2024, a annoncé qu’il rejoindrait Anthropic . Vinyals, Le et l’ancien directeur scientifique d’OpenAI, Ilya Sutskever, ont coécrit en 2014 un article de recherche qui est devenu un pilier de la recherche moderne en IA en établissant le concept selon lequel l’augmentation du volume de données pour « pré-entraîner » les systèmes d’IA leur permettrait d’atteindre de nouveaux sommets.

Discovery Loop a bénéficié d’un investissement de Google et a également conclu un partenariat avec sa division cloud afin de disposer de capacités de calcul.