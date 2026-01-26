Google règle le litige sur la confidentialité de Google Assistant pour 68 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Google a accepté de payer 68 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice selon laquelle son assistant à commande vocale aurait espionné de manière inappropriée les utilisateurs de smartphones, violant ainsi leur vie privée.

Le règlement préliminaire de l'action collective a été déposé vendredi soir au tribunal fédéral de San Jose, en Californie, et doit être approuvé par la juge de district Beth Labson Freeman. Les utilisateurs de smartphones ont accusé Google, une unité d'Alphabet GOOGL.O , d'enregistrer et de diffuser illégalement des conversations privées après le déclenchement de Google Assistant, afin de leur envoyer de la publicité ciblée.

Google Assistant est conçu pour réagir lorsque les gens utilisent des "mots clés" tels que "Hey Google" ou "Okay Google", à l'instar de Siri d'Apple AAPL.O .

Les utilisateurs se sont opposés à la réception de publicités après que Google Assistant a mal perçu ce qu'ils ont dit comme des mots clés, ce qui est connu sous le nom de "fausses acceptations".

Apple a conclu un règlement similaire de 95 millions de dollars avec les utilisateurs de smartphones en décembre 2024.

Google a nié avoir commis des actes répréhensibles, mais a conclu un accord pour éviter le risque, le coût et l'incertitude d'un procès, selon les documents du tribunal. La société basée à Mountain View, en Californie, a refusé de faire des commentaires lundi.

Le règlement concerne les personnes qui ont acheté des appareils Google ou qui ont été soumises à de fausses acceptations depuis le 18 mai 2016, selon les documents du tribunal.

Les avocats des plaignants peuvent demander jusqu'à un tiers du fonds de règlement, soit environ 22,7 millions de dollars, pour les frais de justice.