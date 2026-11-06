Google rachète un site à Crusoe pour son centre de données de 17 milliards de dollars au Wyoming

Google a acquis auprès de Crusoe un site destiné à accueillir son premier centre de données dans le Wyoming, au lendemain de l'annonce d'un programme d'investissement de 17 milliards de dollars dans cet État américain. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été dévoilées. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement des infrastructures d'intelligence artificielle du groupe, malgré la montée des oppositions politiques et réglementaires à la construction de nouveaux centres de données aux États-Unis.

Situé dans le sud-est du Wyoming, le site avait été initialement développé par Crusoe en partenariat avec Tallgrass Energy. Le spécialiste américain des infrastructures d'IA a achevé les travaux préparatoires, comprenant la sélection du terrain, l'obtention des autorisations administratives et la définition de la stratégie d'approvisionnement électrique. Google reprend ainsi un projet déjà avancé, susceptible de faciliter le déploiement de ses futures capacités de calcul. La construction du centre de données sera menée avec Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power et Related Digital, dans un contexte où l'accès à l'électricité et les contraintes réglementaires constituent des facteurs déterminants pour les investissements dans l'intelligence artificielle.

Pour Crusoe, cette cession marque l'achèvement de sa participation à la phase initiale du projet, sans remettre en cause ses ambitions de développement. Son directeur général, Chase Lochmiller, a indiqué que l'entreprise disposait de plus de 6 gigawatts de capacités contractualisées et d'un portefeuille de projets dépassant 40 gigawatts. Crusoe poursuit également sa collaboration avec Google à travers le développement d'un autre campus de centres de données à Armstrong, annoncé plus tôt cette année. Cette transaction illustre la complémentarité entre les grands groupes technologiques, qui cherchent à sécuriser rapidement de nouvelles capacités de calcul, et les spécialistes chargés de préparer les sites et leurs infrastructures énergétiques.