Google promet 9 milliards de dollars pour développer l'intelligence artificielle et l'infrastructure cloud dans l'Oklahoma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour ajouter le commentaire de Google au paragraphe 4)

Google, le groupe Alphabet, a déclaré mercredi qu'il dépenserait 9 milliards de dollars supplémentaires dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années pour développer l'infrastructure de cloud et d'intelligence artificielle.

La société GOOGL.O construira un nouveau campus de centres de données à Stillwater et agrandira son installation de Pryor pour renforcer les capacités américaines en matière d'intelligence artificielle et de cloud, parallèlement à des programmes d'éducation et de main-d'œuvre.

L'intensification de la concurrence entre les grandes entreprises technologiques les a incitées à investir massivement dans la construction de nouveaux sites de centres de données et dans le développement des compétences, dans un contexte d'explosion de la demande de services d'intelligence artificielle.

Google a déclaré qu'une partie des dépenses est incluse dans le plan d'investissement pour 2025 qu'il a précédemment annoncé, tandis que le reste est réservé pour l'avenir.

Le mois dernier, Alphabet a augmenté ses plans annuels de dépenses en capital à environ 85 milliards de dollars , contre 75 milliards de dollars précédemment, et a indiqué que d'autres dépenses seraient effectuées l'année prochaine.

Alphabet et ses pairs ont défendu leurs dépenses importantes en intelligence artificielle comme étant essentielles pour alimenter la croissance et améliorer les produits dans un contexte de forte concurrence de la part des rivaux chinois et de frustration des investisseurs face à des rendements plus lents que prévu.

La semaine dernière, Google s'est également engagé à consacrer 1 milliard de dollars à l'éducation et à la formation en matière d'intelligence artificielle pour les établissements d'enseignement supérieur et les organisations à but non lucratif aux États-Unis. Des rivaux comme OpenAI, Anthropic et Amazon AMZN.O ont fait des efforts similaires dans le domaine de l'éducation à l'intelligence artificielle.

Jusqu'à présent, plus de 100 universités ont adhéré à l'initiative de Google, dont certains des plus grands systèmes universitaires publics du pays, tels que Texas A&M et l'Université de Caroline du Nord.

Parallèlement, la campagne d'onsourcing du président américain Donald Trump a également accéléré les investissements dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle par des entreprises telles que Micron MU.O , Nvidia

NVDA.O et CoreWeave CRWV.O .

Apple AAPL.O a également annoncé la semaine dernière qu'elle prévoyait de dépenser 600 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.