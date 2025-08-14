 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 274,67
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Google promet 9 milliards de dollars pour développer l'intelligence artificielle et l'infrastructure cloud dans l'Oklahoma
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 00:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour ajouter le commentaire de Google au paragraphe 4)

Google, le groupe Alphabet, a déclaré mercredi qu'il dépenserait 9 milliards de dollars supplémentaires dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années pour développer l'infrastructure de cloud et d'intelligence artificielle.

La société GOOGL.O construira un nouveau campus de centres de données à Stillwater et agrandira son installation de Pryor pour renforcer les capacités américaines en matière d'intelligence artificielle et de cloud, parallèlement à des programmes d'éducation et de main-d'œuvre.

L'intensification de la concurrence entre les grandes entreprises technologiques les a incitées à investir massivement dans la construction de nouveaux sites de centres de données et dans le développement des compétences, dans un contexte d'explosion de la demande de services d'intelligence artificielle.

Google a déclaré qu'une partie des dépenses est incluse dans le plan d'investissement pour 2025 qu'il a précédemment annoncé, tandis que le reste est réservé pour l'avenir.

Le mois dernier, Alphabet a augmenté ses plans annuels de dépenses en capital à environ 85 milliards de dollars , contre 75 milliards de dollars précédemment, et a indiqué que d'autres dépenses seraient effectuées l'année prochaine.

Alphabet et ses pairs ont défendu leurs dépenses importantes en intelligence artificielle comme étant essentielles pour alimenter la croissance et améliorer les produits dans un contexte de forte concurrence de la part des rivaux chinois et de frustration des investisseurs face à des rendements plus lents que prévu.

La semaine dernière, Google s'est également engagé à consacrer 1 milliard de dollars à l'éducation et à la formation en matière d'intelligence artificielle pour les établissements d'enseignement supérieur et les organisations à but non lucratif aux États-Unis. Des rivaux comme OpenAI, Anthropic et Amazon AMZN.O ont fait des efforts similaires dans le domaine de l'éducation à l'intelligence artificielle.

Jusqu'à présent, plus de 100 universités ont adhéré à l'initiative de Google, dont certains des plus grands systèmes universitaires publics du pays, tels que Texas A&M et l'Université de Caroline du Nord.

Parallèlement, la campagne d'onsourcing du président américain Donald Trump a également accéléré les investissements dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle par des entreprises telles que Micron MU.O , Nvidia

NVDA.O et CoreWeave CRWV.O .

Apple AAPL.O a également annoncé la semaine dernière qu'elle prévoyait de dépenser 600 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ALPHABET-A
201,9600 USD NASDAQ -0,68%
AMAZON.COM
224,5600 USD NASDAQ +1,40%
APPLE
233,3300 USD NASDAQ +1,60%
COREWEAVE
117,7600 USD NASDAQ -20,83%
MICRON TECHNOLOGY
124,2700 USD NASDAQ -2,72%
NVIDIA
181,5900 USD NASDAQ -0,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris SG a remporté la Supercoupe d'Europe en battant Tottenham aux tirs au but le 13 août 2025 à Udine (Italie) ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: le Paris SG s'offre la Supercoupe au bout du suspense
    information fournie par AFP 14.08.2025 00:49 

    Malgré une reprise tardive et seulement une semaine de préparation dans les jambes, le Paris SG a poursuivi sa razzia et a parfaitement lancé sa saison en remportant la Supercoupe d'Europe face à Tottenham (2-2, 4 tirs au but à 3), devenant le premier club français ... Lire la suite

  • Familles et amis du sénateur Miguel Uribe lors des funérailles à Bogota, le 13 août 2025 ( AFP / Raul ARBOLEDA )
    Les Colombiens ont dit un dernier adieu au sénateur assassiné
    information fournie par AFP 14.08.2025 00:40 

    Famille, amis et personnalités politiques ont accompagné dans sa dernière demeure le sénateur et candidat à la présidence Miguel Uribe, mortellement blessé par balles en juin, a constaté mercredi l'AFP. Miguel Uribe est mort lundi des conséquences des blessures ... Lire la suite

  • Des arbres couchés après le passage du typhon Podul à Taïwan le 13 août 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )
    Le typhon Podul rétrogradé en tempête tropicale, touche les côtes chinoises
    information fournie par AFP 14.08.2025 00:26 

    Le typhon Podul, qui a touché Taïwan mercredi, a été rétrogradé jeudi matin en tempête tropicale au moment où il touchait terre en Chine continentale. Il est arrivé en Chine dans la ville de Zhangzhou, dans la province du Fujian, a indiqué l'agence officielle Chine ... Lire la suite

  • Vue de l'exterieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500
    information fournie par AFP 13.08.2025 22:30 

    La Bourse de New York a atteint de nouveaux sommets mercredi, dopée par la perspective d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après une inflation conforme aux attentes. L'indice Nasdaq (+0,14%) et le S&P 500 (+0,32%) ont tous

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank