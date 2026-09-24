Google prévoit un premier test de puces d'IA dans l'espace dans le cadre du projet Suncatcher

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a annoncé jeudi qu’elle lancerait la semaine prochaine un prototype de satellite dans le cadre du premier test en orbite du Project Suncatcher, un projet de recherche visant à déterminer si l’espace pourrait accueillir une infrastructure informatique d’IA à grande échelle.

Des entreprises telles que SpaceX SPCX.O et Starcloud prévoient de déployer des centres de données en orbite terrestre basse, dans le but de tirer parti d’un ensoleillement quasi continu pour alimenter les calculs d’IA très gourmands en énergie et contourner les contraintes terrestres liées à l’approvisionnement en électricité.

Cette nouvelle mission, dont le lancement est prévu lors de la prochaine mission de vol partagé Transporter-18 de SpaceX, en partenariat avec la société de satellites Planet Labs PL.N , évaluera la capacité du matériel d’IA de Google à résister aux forces de lancement, aux rayonnements et aux températures extrêmes en orbite terrestre basse (LEO).

Après le lancement, elle enverra en orbite terrestre basse un prototype de satellite équipé d’unités de traitement Tensor de Google afin de vérifier si ces puces d’IA peuvent fonctionner de manière fiable dans l’espace.

Les rayonnements spatiaux peuvent perturber ou endommager les composants électroniques, notamment en provoquant des erreurs de données appelées bit flips.

Google a indiqué avoir testé ses TPU lors de l’exécution de charges de travail d’IA dans un centre de l’université de Californie à Davis, mais que des essais en orbite étaient nécessaires pour comprendre les performances du matériel dans un environnement réel.

L’entreprise évaluera également sa conception visant à refroidir ces puces très gourmandes en énergie dans le vide spatial, où le refroidissement par circulation d’air classique est impossible, en combinant des caloducs et des radiateurs.

Mais selon les experts, ce concept est encore loin d’être commercialement viable en raison des coûts de lancement élevés, des contraintes techniques et des goulots d’étranglement liés à la production des satellites.

La première mission Suncatcher est conçue pour collecter des données en orbite et identifier les points de défaillance potentiels, plutôt que pour démontrer le fonctionnement d’un centre de données orbital, a précisé Google.

Elle vise à lancer deux satellites en 2027 afin de tester les liaisons laser à haut débit nécessaires pour connecter les futurs clusters informatiques.