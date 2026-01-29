Google perturbe un vaste réseau proxy résidentiel, réduisant de plusieurs millions le nombre d'appareils utilisés par les opérateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google a annoncé mercredi qu'il avait pris des mesures pour supprimer les domaines appartenant à l'un des plus grands réseaux proxy résidentiels au monde, appelé IPIDEA, dans le but de protéger des millions d'appareils grand public contre l'exploitation par des cybercriminels et des pirates informatiques parrainés par des États.

Les réseaux proxy résidentiels permettent aux pirates d'acheminer le trafic internet par l'intermédiaire d'adresses IP détournées, masquant ainsi les activités malveillantes et contournant les défenses de sécurité.

L'opération de cette semaine, menée par Google Threat Intelligence Group (GTIG), a consisté à engager des poursuites judiciaires pour saisir les domaines utilisés pour contrôler les appareils compromis et à mettre en place des protections automatiques pour les utilisateurs d'Android par le biais de Google Play Protect, a indiqué l'unité d'Alphabet GOOGL.O dans un billet de blog.

"Nous pensons que nos actions ont causé une dégradation significative du réseau de proxy et des opérations commerciales d'IPIDEA, réduisant de plusieurs millions le nombre d'appareils disponibles pour les opérateurs de proxy", a déclaré Google.

IPIDEA exploitait au moins 13 marques de proxy résidentiel, qui ont été mises hors ligne.

Google a identifié plus de 600 applications Android et 3 075 fichiers Windows uniques connectés à l'infrastructure de commande et de contrôle du réseau.