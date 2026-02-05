Google passe du statut de retardataire à celui de leader en devançant l'OpenAI grâce à une croissance fulgurante de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investissements dans l'IA stimulent le chiffre d'affaires et la croissance dans tous les domaines - Pichai

Les actions chutent de 3 % alors que l'entreprise s'attend à doubler potentiellement ses dépenses d'investissement

L'application Gemini atteint 750 millions d'utilisateurs mensuels, derrière ChatGPT

Les prévisions d'investissement inquiètent les investisseurs, mais la croissance de l'IA renforce la confiance

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Kenrick Cai et Deborah Mary Sophia

Alphabet s'attaque à OpenAI avec un enthousiasme qui souligne la perception de Wall Street selon laquelle la société mère de Google est le leader de l'IA, un revirement de situation par rapport à il y a un an, lorsque les investisseurs pensaient qu'elle était gravement à la traîne par rapport à ses rivaux et ont sanctionné ses actions.

Cela s'est vu dans le ton confiant que les dirigeants ont adopté lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats , la première depuis qu'Alphabet a lancé le modèle Gemini 3.

Mais ses actions ont chuté de 3 % mercredi après que la société a déclaré qu'elle dépenserait jusqu'à 185 milliards de dollars cette année, renforçant la surveillance des investisseurs alors que les dépenses pourraient plus que doubler à partir de 2025 et éclipser les rivaux Microsoft MSFT.O , Meta

META.O et Amazon AMZN.O .

"Si l'on considère les dépenses d'investissement et les besoins en ressources associés, nous atteignons rapidement le nord d'un billion de dollars d'investissements combinés en 2026 pour l'ensemble des méga-capitalisations", a déclaré Mark Shmulik, analyste chez Bernstein.

"Pour que ce billion soit rentable, il faut que le marché total adressable pour les produits et les améliorations basés sur l'IA soit très rapidement un multiple de ce montant."

Pour l'instant, les dépenses en matière d'IA portent leurs fruits, et les actions d'Alphabet GOOGL.O restent en hausse de plus de 80 % au cours des 12 derniers mois, malgré la baisse de jeudi.

Les remarques préparées par Alphabet sur l'IA en 2025 s'étaient concentrées sur l'utilisation des produits et les revenus de l'IA générés spécifiquement par son unité d'informatique en nuage.

Le chiffre d'affaires de l'unité "cloud"a augmenté de 48 % au cours du trimestre de décembre. Cela s'est produit alors que Wall Street a envoyé un message brutal aux entreprises technologiques: La montée en flèche des dépenses en matière d'IA ne peut se poursuivre que si les entreprises technologiques font preuve d'un rendement financier proportionnel.

"Dans l'ensemble, nous constatons que nos investissements et notre infrastructure en matière d'IA génèrent des revenus et de la croissance dans tous les domaines", a déclaré Sundar Pichai, directeur général de Google.

La conviction de Google quant aux revenus générés par l'IA est étayée par la croissance de ses activités grand public et professionnelles.

M. Pichai a déclaré que l'application Google Gemini, qui est en concurrence avec ChatGPT d'OpenAI, a dépassé les 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels à la fin du trimestre de décembre, contre 650 millionsau trimestre précédent.

Ce chiffre reste inférieur à celui de ChatGPT, dont le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré en octobre qu'il avait dépassé les 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires.

"Nous constatons également une augmentation significative de l'engagement par utilisateur, en particulier depuis le lancement de Gemini 3", a déclaré M. Pichai.

Gemini 3 a également été intégré au "mode IA" du moteur de recherche de Google et alimente la version entreprise de Gemini, qui, selon M. Pichai, a atteint 8 millions de licences payantes.

UNE MARÉE MONTANTE

Depuis le début de l'année dernière, Alphabet est passée du statut de retardataire à celui de leader parmi les "Sept Magnifiques" mégacapitalisations et n'est désormais égalée que par Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O parmi les entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 4 000 milliards de dollars.

Malgré un ton comparativement modeste sur les dépenses d'investissement pour l'année, les actions de Microsoft MSFT.O ont subi une forte baisse la semaine dernière, en partie à cause des préoccupations accrues concernant sa dépendance à l'égard de l'OpenAI. La société a déclaré que ses dépenses pour le troisième trimestre fiscal diminueraient par rapport au montant record de 37,5 milliards de dollars qu'elle avait déboursé entre octobre et décembre.

OpenAI ayant conclu une série de contrats de plusieurs milliards de dollars tout en continuant à perdre de l'argent, les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la capacité de l'entreprise à financer ces engagements, ce qui a pour effet d'aigrir les sentiments à l'égard des grandes entreprises technologiques avec lesquelles elle entretient des liens étroits.

Paul Meeks, responsable de la recherche technologique chez Freedom Capital Markets, a déclaré qu'Alphabet bénéficiait d'un contraste de sentiment, malgré des prévisions d'investissement "exorbitantes".

"Je pense que l'on assiste à l'émergence d'un discours selon lequel le marché favorise Google par rapport à OpenAI", a déclaré M. Meeks. "À la même époque l'année dernière, chaque annonce d'OpenAI visant à faire des affaires avec quelqu'un était applaudie. Mais à la fin de l'année 2025, les gens se sont mis à dire: "Oh mon Dieu, une trop grande partie de mon carnet de commandes ou de mes dépenses en infrastructure d'IA provient d'OpenAI."

Les actions d'Oracle, dont le carnet de commandes de plus de 500 milliards de dollars dépend largement de l'OpenAI, ont chuté d'environ 49 % depuis le début du mois d'octobre. Microsoft, qui détient une participation de 27 % dans OpenAI et la considère comme un client important, a chuté de plus de 20 % au cours de la même période.

Alphabet a quant à lui bondi d'environ 36 %.

"Les accords conclus par OpenAI avec Microsoft et Oracle sont étroitement liés à leur capacité à lever des fonds à l'avenir", a déclaré Dan Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust. "Je pense que c'est la raison pour laquelle les investisseurs privilégient Alphabet."

L'important trésor de guerre d'Alphabet a été rempli par des accords majeurs qu'il a conclus ces derniers mois pour alimenter les produits et les infrastructures des entreprises technologiques Meta META.O et Apple.

"Si vous êtes un logiciel et que vous êtes connecté à OpenAI, vous êtes doublement inintéressant pour les gens. À l'heure actuelle, Google a la main chaude", a déclaré Eric Clark, gestionnaire de portefeuille de l'ETF LOGO.