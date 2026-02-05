Google passe du statut de retardataire à celui de leader en devançant l'OpenAI grâce à une croissance fulgurante de l'IA

Alphabet GOOGL.O s'attaque à OpenAI avec un enthousiasme qui souligne la perception de Wall Street selon laquelle la société mère de Google est le leader de l'IA, un revirement de situation par rapport à l'année dernière, lorsque les investisseurs pensaient qu'elle était gravement à la traîne par rapport à ses rivaux et ont sanctionné ses actions.

Les dirigeants d'Alphabet ont adopté un ton plus confiant lors de la conférence téléphonique post-résultats de l'entreprise mercredi, la première depuis la sortie du modèle Gemini 3, qui a séduit les utilisateurs et aidé Google à rattraper son retard dans la course à l'intelligence artificielle.

Bien qu'elle n'ait pas cité nommément son principal rival en matière d'intelligence artificielle, la nouvelle assurance d'Alphabet a mis l'accent sur un contraste essentiel: Les investissements dans l'IA ont commencé à porter leurs fruits dans l'ensemble de l'entreprise. Alphabet a ainsi justifié le doublement potentiel de ses dépenses d'investissement en 2026 - entre 175 et 185 milliards de dollars - en raison d'investissements massifs dans la capacité de calcul de l'IA.

Les remarques préparées par Alphabet sur l'IA en 2025 s'étaient concentrées sur l'utilisation des produits et les revenus de l'IA générés spécifiquement par son unité d'informatique en nuage.

"Dans l'ensemble, nous constatons que nos investissements et notre infrastructure en matière d'IA génèrent des revenus et de la croissance dans tous les domaines", a déclaré Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet.

La nouvelle conviction de Google quant aux revenus générés par l'IA est étayée par la croissance de ses activités grand public et professionnelles.

M. Pichai a déclaré que l'application Google Gemini, qui est en concurrence avec ChatGPT d'OpenAI, a dépassé les 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels à la fin du trimestre de décembre, contre 650 millions à la fin de la période précédente. Ce chiffre reste inférieur à celui de ChatGPT, dont le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré en octobre qu'il avait dépassé les 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires.

"Nous constatons également une augmentation significative de l'engagement par utilisateur, en particulier depuis le lancement de Gemini 3", a déclaré M. Pichai. Gemini 3 a également été intégré au "mode IA" du moteur de recherche de Google et alimente la version entreprise de Gemini, dont M. Pichai a déclaré lors de la conférence téléphonique qu'elle avait atteint 8 millions de licences payantes.

L'augmentation des prévisions d'investissement de Google a d'abord inquiété les investisseurs, faisant chuter l'action de 6 % dans les échanges après les heures de bureau. Mais les bons résultats de son unité "cloud" - le chiffre d'affaires a augmenté de 48 % au cours du trimestre de décembre - et l'impulsion donnée par l'IA au reste de ses activités ont rapidement renforcé la confiance de Wall Street dans le fait que les paris de Google en matière d'IA commencent à porter leurs fruits.

L'action a récupéré le premier choc post-marché pour rester stable après les heures de cotation, validant ainsi le message actuel de Wall Street à l'égard des entreprises technologiques: La montée en flèche des dépenses en matière d'IA ne peut se poursuivre que si les entreprises technologiques font preuve d'un rendement financier proportionnel.

UNE MARÉE MONTANTE

Depuis le début de l'année dernière, Alphabet est passée du statut de retardataire à celui de leader parmi les "Sept Magnifiques" mégacapitalisations et n'est désormais égalée que par Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O parmi les entreprises dont la capitalisation boursière dépasse les 4 000 milliards de dollars.

Malgré un ton comparativement modeste sur les dépenses d'investissement pour l'année, les actions de Microsoft MSFT.O ont subi une forte baisse la semaine dernière, en partie à cause des préoccupations accrues concernant sa dépendance à l'égard de l'OpenAI. La société a déclaré que ses dépenses pour le troisième trimestre fiscal diminueraient par rapport au montant record de 37,5 milliards de dollars qu'elle avait déboursé entre octobre et décembre.

OpenAI ayant conclu une série de contrats de plusieurs milliards de dollars tout en continuant à perdre de l'argent, les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la capacité de l'entreprise à financer ces engagements, ce qui a pour effet d'aigrir les sentiments à l'égard des grandes entreprises technologiques avec lesquelles elle entretient des liens étroits.

Paul Meeks, responsable de la recherche technologique chez Freedom Capital Markets, a déclaré qu'Alphabet bénéficiait d'un contraste de sentiment, malgré des prévisions d'investissement "exorbitantes".

"Je pense que l'on assiste à l'émergence d'un discours selon lequel le marché favorise Google par rapport à OpenAI", a déclaré M. Meeks. "À la même époque l'année dernière, chaque annonce d'OpenAI visant à faire des affaires avec quelqu'un était applaudie. Mais à la fin de l'année 2025, les gens se sont mis à dire: "Oh mon Dieu, une trop grande partie de mon carnet de commandes ou de mes dépenses en infrastructure d'IA provient d'OpenAI"."

Les actions d'Oracle, dont le carnet de commandes de plus de 500 milliards de dollars dépend en grande partie de l'OpenAI, ont chuté d'environ 49 % depuis le début du mois d'octobre. Microsoft, qui détient une participation de 27 % dans OpenAI et la considère comme un client important, a chuté de plus de 20 % au cours de la même période.

Alphabet a quant à lui bondi d'environ 36 %.

"Les accords conclus par OpenAI avec Microsoft et Oracle sont étroitement liés à sa capacité à lever des fonds à l'avenir", a déclaré Dan Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust. "Je pense que c'est la raison pour laquelle les investisseurs privilégient Alphabet."

L'important trésor de guerre d'Alphabet a été rempli par des accords majeurs qu'elle a conclus ces derniers mois pour alimenter les produits et l'infrastructure des entreprises technologiques Meta META.O et Apple.

"Si vous êtes un logiciel et que vous êtes connecté à OpenAI, vous êtes doublement moins attrayant pour les gens. À l'heure actuelle, Google a la main chaude", a déclaré Eric Clark, gestionnaire de portefeuille de l'ETF LOGO.