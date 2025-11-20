Google ouvre un nouveau centre d'ingénierie de l'IA à Taïwan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du titre complet du dirigeant dans le troisième paragraphe)

Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, a ouvert jeudi à Taïwan son plus grand centre d'ingénierie de matériel d'infrastructure d'intelligence artificielle (AI) en dehors des États-Unis, ce qui, selon le président taïwanais, est une preuve de confiance dans l'île en tant que partenaire technologique digne de confiance.

Taïwan abrite le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC 2330.TW , dont les puces sont largement utilisées par des entreprises telles que Nvidia NVDA.O , qui sont à l'origine du boom mondial de l'intelligence artificielle.

"La technologie développée et testée à Taipei est déployée dans les centres de données de Google dans le monde entier, qui à leur tour alimentent les appareils Google sur lesquels des milliards de personnes comptent tous les jours", a déclaré Aamer Mahmood, vice-président de l'ingénierie de l'infrastructure des plates-formes de Google Cloud.

"Il ne s'agit pas seulement d'un investissement dans un bureau, mais d'un investissement dans un écosystème, qui témoigne de la place de Taïwan en tant que centre important pour l'innovation mondiale en matière d'IA."

Le président de Taïwan, Lai Ching-te, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que Google montrait ainsi son engagement à investir à long terme à Taïwan.

"Cela permet également au monde de voir que Taïwan n'est pas seulement une partie vitale de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale, mais aussi un centre clé pour la construction d'une IA sûre et digne de confiance", a-t-il déclaré.

Le gouvernement taïwanais a mis en garde à plusieurs reprises contre les risques liés à l'utilisation de systèmes d'IA développés par la Chine, tels que DeepSeek .

Le gouvernement chinois a rejeté ces inquiétudes.

La Chine considère Taïwan comme son propre territoire, malgré les objections du gouvernement de Taipei.

Le nouveau centre d'ingénierie de Google reflète également le profond partenariat entre les États-Unis et Taïwan, a déclaré Raymond Greene, l'ambassadeur américain de facto à Taipei.

"En nous appuyant sur cette base d'innovation, nous entrons dans une nouvelle ère d'opportunités, un nouvel âge d'or dans les relations économiques entre les États-Unis et Taïwan", a-t-il déclaré.