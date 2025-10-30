 Aller au contenu principal
Google offrira un accès gratuit à l'IA Gemini aux 505 millions d'utilisateurs indiens de Reliance Jio
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec des détails sur le plan de Reliance) par Munsif Vengattil et Aleef Jahan C S

Google offrira un accès gratuit de 18 mois à son service d'IA Gemini à l'ensemble des 505 millions d'utilisateurs de télécommunications de Reliance Jio en Inde, un accord qui fait suite à des offres gratuites similaires de la part de rivaux, notamment OpenAI, afin de stimuler l'adoption dans le pays le plus peuplé du monde.

Cette initiative intervient quelques semaines après que Google s'est engagé à investir 15 milliards de dollars dans la capacité d'infrastructure de l'IA en Inde, son plus gros investissement à ce jour sur le marché crucial de l'Asie du Sud.

La popularité des applications d'IA a explosé ces derniers mois en Inde, ce qui a incité les autorités à proposer ce mois-ci des règles radicales pour que les entreprises d'IA et de médias sociaux étiquettent clairement les contenus générés par l'IA afin de lutter contre la propagation des "deepfakes" et de la désinformation.

REFLÉTER LES RÈGLES DU JEU DES STREAMERS

Avec près d'un milliard d'internautes, l'Inde est un marché de prédilection pour les entreprises technologiques internationales qui souhaitent augmenter leur nombre d'abonnés et recueillir des données pour améliorer leurs services.

L'offre Gemini permettra aux utilisateurs de Jio d'accéder gratuitement au modèle avancé de l'application d'IA, à deux téraoctets de stockage dans le nuage et à ses modèles de génération d'images et de vidéos, dans le cadre d'une offre de 18 mois dont le prix est par ailleurs de 35 100 roupies ($399). Jeudi, les entreprises ont également annoncé des partenariats en matière d'intelligence artificielle destinés aux entreprises indiennes.

Le déploiement du plan d'IA gratuit commencera par un accès anticipé pour les utilisateurs de 18 à 25 ans sur certains plans de télécommunications, et s'étendra à tous les clients de Jio dans tout le pays "dans les plus brefs délais", a déclaré Reliance dans un communiqué.

Google propose déjà Gemini AI Pro gratuitement pendant un an aux étudiants indiens, tandis que son rival Perplexity offre un accès gratuit à son plan premium aux utilisateurs indiens grâce à un accord avec l'opérateur mobile Bharti Airtel BRTI.NS . Mardi, OpenAI a également offert un accès gratuit d'un an à son plan ChatGPT Go aux utilisateurs indiens à partir de novembre.

De telles initiatives reflètent le premier playbook des sociétés de streaming pour stimuler l'adoption en Inde, lorsque des sociétés comme Netflix et Amazon Prime se sont associées à des acteurs des télécommunications pour regrouper leurs offres payantes avec des plans de données mensuels.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)

