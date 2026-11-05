Google, Meta et TikTok intentent une action en justice pour bloquer la loi californienne sur les réseaux sociaux destinée aux mineurs

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* La loi interdit les recommandations personnalisées et la diffusion de vidéos en lecture automatique

* La Californie s'inquiète de l'utilisation compulsive par les enfants de moins de 16 ans

* Google, Meta et TikTok affirment que la loi viole le Premier amendement

* La Californie s'engage à défendre les lois protégeant les enfants en ligne

(Ajout des déclarations du procureur général de Californie et de Google, des détails sur les plaintes, de la date d'entrée en vigueur de la loi, paragraphes 5, 8 à 11)

par Jonathan Stempel

Google GOOGL.O , Meta Platforms

META.O et TikTok ont intenté un procès à la Californie pour empêcher l’application d’une nouvelle loi de l’État visant à limiter le risque de dépendance des enfants de moins de 16 ans aux plateformes de réseaux sociaux.

Cette loi, connue sous le nom d’Assembly Bill 1709, interdit à ces plateformes de proposer aux mineurs des « fonctionnalités psychologiquement exploitantes » susceptibles d’entraîner une utilisation compulsive, telles que la fourniture de recommandations personnalisées et l’envoi de vidéos via des fonctions de lecture automatique. Elle impose également la suppression des comptes d’enfants disposant de ces fonctionnalités.

Dans le cadre de poursuites judiciaires distinctes engagées mercredi, Google, Meta et TikTok ont déclaré que la loi les obligeait à tort à se conformer aux modalités préférées par la Californie pour présenter du contenu aux enfants, et qu’elle substituait le jugement de l’État à celui des parents.

Elles ont fait valoir que la loi violait les garanties de liberté d’expression prévues par le premier amendement de la Constitution américaine, ainsi que l’article 230 de la loi fédérale sur la décence dans les communications (Communications Decency Act), qui protège largement les plateformes en ligne contre toute responsabilité relative au contenu publié par les utilisateurs.

Le bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta, chargé de faire respecter les lois de l’État et seul défendeur dans cette affaire, a déclaré jeudi qu’il examinait ces actions en justice. "Notre bureau s’engage à défendre les lois de bon sens de la Californie visant à protéger les enfants en ligne", a-t-il ajouté.

Google est propriétaire de YouTube et fait partie du groupe Alphabet, tandis que Meta détient Facebook et Instagram. TikTok appartient à la société chinoise ByteDance.

LES ENTREPRISES ESTIMENT QUE CE SONT LES PARENTS QUI DOIVENT DÉCIDER

Le gouverneur Gavin Newsom a signé la loi le 10 septembre, affirmant que la sécurité des enfants devait être au cœur de tout débat sur la technologie, et que la Californie "ne resterait pas les bras croisés alors que des technologies non réglementées mettent nos enfants en danger".

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2027, à moins qu’un juge ne l’annule ou ne la suspende.

"Les parents sont les mieux placés pour prendre les bonnes décisions pour leur famille", a déclaré jeudi Jose Castaneda, porte-parole de Google. "Des lois trop générales comme celle-ci nuisent en réalité aux systèmes que nous avons mis en place pour aider les enfants à trouver des vidéos de haute qualité et adaptées à leur âge."

Dans sa plainte, Meta a fait valoir que la Californie ne pouvait pas passer outre ses choix éditoriaux concernant la sélection et l’affichage de milliards de publications, tout en laissant les enfants passer un temps illimité sur d’autres plateformes en ligne proposant des services similaires.

TikTok, quant à lui, a déclaré que la liberté d’expression "ne peut être restreinte au seul motif de protéger les jeunes contre des idées ou des images qu’un organe législatif juge inappropriées".

D’autres détracteurs ont également accusé la Californie d’outrepasser ses compétences. L’Electronic Frontier Foundation, une association à but non lucratif de défense des droits numériques, a qualifié cette loi de "véritable cauchemar en matière de vie privée et de liberté d’expression".

DES MILLIERS DE POURSUITES JUDICIAIRES INVOQUENT LA DÉPENDANCE

De nombreux États américains réglementent l’accès des enfants aux réseaux sociaux. Des pays du monde entier ont mis en place des restrictions similaires, notamment une interdiction en Australie concernant l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants de moins de 16 ans.

En août, Meta a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars et de limiter l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents dans le cadre d’accords conclus avec la quasi-totalité des États américains, qui l’accusaient d’avoir enfreint les lois sur la vie privée et la protection des consommateurs.

Google a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de San José, en Californie. Meta a intenté une action en justice à San Francisco, et TikTok à Los Angeles.

Ces entreprises, ainsi que Snap SNAP.N , la société mère de Snapchat, font toujours l’objet de milliers de poursuites judiciaires intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et d’autres entités gouvernementales, qui leur reprochent d’avoir cherché à rendre les enfants dépendants et d’avoir provoqué une crise de santé mentale ayant entraîné des troubles tels que l’anxiété, la dépression et le suicide.