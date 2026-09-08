Google met en garde contre une baisse de qualité alors qu'il remanie ses résultats de recherche en Europe pour éviter des amendes de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon Google, les changements imposés par la réglementation entraîneront une hausse des coûts pour les entreprises européennes

* Le géant américain de la technologie affirme que des tests révèlent un niveau élevé d'insatisfaction des utilisateurs face à ces changements

* L'entreprise a accumulé un total de 10,38 milliards d'euros d'amendes infligées par l'UE au titre du droit de la concurrence

(Ajout de détails sur Google Play aux paragraphes 12 et 13)

par Foo Yun Chee

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a mis en place mardi des modifications apportées à ses résultats de recherche en ligne en Europe afin de satisfaire les autorités concurrence de l'UE. Selon Google, ces changements vont nuire à l'expérience utilisateur et faire grimper les coûts pour les entreprises européennes.

Google a déclaré à Reuters que ces modifications constituaient la plus forte baisse de qualité de service jamais enregistrée par le moteur de recherche le plus populaire au monde au cours de ses 29 ans d’existence.

L’entreprise a expliqué que l’UE avait présenté ces modifications comme un moyen d’uniformiser les règles du jeu pour les entreprises apparaissant dans les résultats de recherche de Google.

Elle a toutefois ajouté que, selon elle, ces modifications favorisent les sites de comparaison de prix, également appelés « services de recherche verticaux » (, VSS;), liés à des secteurs tels que l’hôtellerie, le transport aérien et la restauration, comme Expedia ou Booking.com.

Ces derniers bénéficient d’une meilleure visibilité dans les résultats de recherche par rapport aux entreprises de ces secteurs qui ne sont répertoriées qu’avec un lien vers leur site web, leur numéro de téléphone et leur adresse.

GOOGLE S'EST VU INFLIGER UNE AMENDE DE PLUS DE 500 MILLIONS DE DOLLARS EN JUILLET

Le géant américain de la technologie s’est vu infliger en juillet une amende de 460 millions d’euros (534 millions de dollars) pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de recherche liés au shopping, à l’hôtellerie, aux transports et au sport, en violation de la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA) visant à limiter le pouvoir des géants de la technologie.

La Commission européenne lui a accordé un délai de 60 jours pour se conformer à la DMA, sous peine de se voir infliger des astreintes pouvant atteindre 5 % de son chiffre d’affaires mondial total.

Les résultats de recherche remaniés mettront en avant un moteur de recherche spécialisé en haut de la page, suivi de deux autres avec moins de détails. Un carrousel d’hôtels, de compagnies aériennes et de restaurants, par exemple, s’affichera en dessous, sans les informations clés telles que les prix en temps réel.

Le classement sera déterminé par l’algorithme de Google.

«Pour nous conformer aux exigences de la DMA, nous apportons des changements importants à notre service de recherche en Europe», a déclaré Nick Fox, vice-président senior de Google chargé de la connaissance et de l’information, dans un communiqué adressé à Reuters.

« Ces changements nuisent à l’expérience utilisateur des Européens: ils favorisent les intermédiaires en ligne au détriment des entreprises locales et suppriment des fonctionnalités utiles dont les utilisateurs dépendent au quotidien. Les utilisateurs hors de l’UE ne seront pas concernés par ces changements », a-t-il ajouté.

CES CHANGEMENTS AFFECTERONT LES ENTREPRISES EUROPÉENNES, SELON GOOGLE

Google a indiqué que les modifications apportées précédemment pour se conformer à la DMA avaient entraîné une baisse de 30 % du trafic de réservations directes et gratuites vers les entreprises européennes, et que les derniers changements devraient les affecter.

L’entreprise a indiqué avoir testé ces modifications auprès de millions d’utilisateurs en Europe, ce qui a révélé un niveau élevé d’insatisfaction, ces derniers étant contraints de retaper leurs requêtes pour trouver ce qu’ils recherchent.

Les régulateurs de l’UE ont infligé en juillet une amende distincte de 430 millions d’euros pour des restrictions empêchant les développeurs d’applications d’orienter gratuitement les utilisateurs vers des offres moins chères sur des boutiques d’applications ou des sites web concurrents.

Quant à la manière dont Google Play prévoit de se conformer à la DMA à cet égard, la société a indiqué avoir déjà mis à jour son programme d’offres externes.

Elle a annoncé en août dernier des ajustements afin de permettre aux développeurs d’applications de rediriger plus facilement les clients vers d’autres canaux et de choisir un modèle de rémunération.

Google a accumulé un total de 10,38 milliards d’euros d’amendes concurrence de l’UE au cours de son combat de près de deux décennies contre les autorités concurrence européennes.

Ces amendes infligées par l’UE ont suscité de vives critiques de la part du président américain Donald Trump, qui a menacé de lancer une enquête sur le « pillage » des entreprises américaines par l’Union.

(1 dollar = 0,8611 euro)