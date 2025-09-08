 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Google Meet revient après une interruption de service
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 21:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des paragraphes 1, 3 et de la manchette avec les derniers développements)

Google, la société d'Alphabet

GOOGL.O , a déclaré lundi que les perturbations affectant son service de communication vidéo, Google Meet, s'étaient atténuées après avoir touché des milliers d'utilisateurs aux États-Unis plus tôt dans la journée.

Les clients ont été confrontés à des chargements lents de l'interface utilisateur et n'ont pas pu rejoindre les sessions de rencontre, a déclaré l'entreprise.

"D'après une analyse préliminaire, la cause première du problème est une modification récente de la mémoire cache du contenu", selon le tableau de bord de Google. Le problème a été résolu en annulant la modification, a indiqué l'entreprise.

À 14 h 43, environ 600 utilisateurs étaient confrontés à ce problème, contre près de 16 400 incidents signalés précédemment, selon le site de suivi Downdetector.com.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs. Il est possible que la panne ait touché un plus grand nombre d'utilisateurs.

