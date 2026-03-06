Google maintient l'accès aux technologies d'Anthropic hors projets militaires
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 20:44
Les modèles Claude d'Anthropic resteront disponibles sur Google Cloud via la plateforme Vertex AI. Google est l'un des principaux investisseurs de la start-up, avec un engagement total de 3 milliards de dollars après un investissement supplémentaire de 1 milliard annoncé en janvier 2025. Anthropic utilise également l'infrastructure de Google Cloud pour entraîner ses modèles et dispose d'un accès pouvant atteindre un million d'unités de traitement tensoriel (TPU).
La controverse est née après le refus d'Anthropic d'accepter certaines conditions d'utilisation imposées par le Pentagone. L'administration Trump a alors ordonné aux agences fédérales de cesser d'utiliser ses technologies et a engagé un retrait progressif sur six mois. Le directeur général Dario Amodei a indiqué que l'entreprise contestera cette décision en justice, tandis que plusieurs entreprises du secteur de la défense se tournent désormais vers des alternatives comme celles d'OpenAI.
Valeurs associées
|298,2900 USD
|NASDAQ
|-0,86%
