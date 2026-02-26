Google lance Nano Banana 2 après le succès viral de l'outil de génération d'images par l'IA

Google a dévoilé jeudi le successeur de son modèle viral de génération d'images Nano Banana, vantant des performances plus rapides, alors que le géant des moteurs de recherche s'efforce d'attirer davantage d'utilisateurs vers ses outils d'intelligence artificielle.

Le modèle, appelé Nano Banana 2, est en cours de déploiement dans tous les produits, y compris l'application Gemini, les fonctions AI Mode et Lens sur Search, et Flow, son outil vidéo alimenté par l'IA, a déclaré la société GOOGL.O , détenue par Alphabet.

Ce lancement est le dernier d'une série de mesures qui ont propulsé Google au premier plan de la course à l'IA , l'aidant à mieux concurrencer le ChatGPT d'OpenAI après avoir souffert d'une série d'embarras au départ. Ce succès a entraîné une hausse de 47 % des actions de l'entreprise au cours des six derniers mois.

Google a lancé l'éditeur d'images Nano Banana AI en août, qui est rapidement devenu une sensation virale, attirant 13 millions de nouveaux utilisateurs sur l'application Gemini en seulement quatre jours en septembre. À la mi-octobre, il avait généré plus de 5 milliards d'images.

Le géant de la technologie a ensuite lancé la version améliorée de Nano Banana Pro en novembre.

Nano Banana 2 s'appuie sur les modèles plus rapides et moins chers de Gemini, connus sous le nom de Flash, qui permettent de générer et d'éditer des images plus rapidement, a déclaré Google, ajoutant qu'il a également de meilleures capacités de suivi des instructions et fournit des détails plus nets.

En novembre, Google a lancé son modèle d'IA Gemini 3, dont le succès a incité son rival OpenAI à publier un "code rouge" interne pour pousser les équipes à accélérer le développement.

Gemini 3 a considérablement stimulé l'engagement des utilisateurs, aidant l'application Gemini à attirer plus de 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels à la fin du mois de décembre.