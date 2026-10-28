Google lance le modèle d'IA « Gemini 4 Carbon », axé sur la cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a dévoilé mercredi « Gemini 4 Carbon », son tout dernier modèle d'IA de pointe, intensifiant ainsi la concurrence avec OpenAI et Anthropic alors que la course à la mise au point de systèmes de codage et de cybersécurité toujours plus performants s'accélère.

Ce lancement intervient deux semaines après la présentation par Google de Gemini 4 Argon , alors que l'entreprise élargit sa gamme de modèles d'IA Gemini destinés aux développeurs et aux entreprises.

Voici quelques détails:

* L’entreprise a déclaré que lemodèle Carbon offre des performances de pointe pour toutes les tâches liées à la cybersécurité, notamment la détection des vulnérabilités, leur exploitation et l’application de correctifs logiciels

* Google a indiqué que Carbon génère du code sécurisé avec un taux de réussite plus de deux fois supérieur à celui de Gemini 4 Argon lors de tests de performance internes

* Le modèle est conçu pour gérer des tâches d’ingénierie et de codage complexes et de longue durée

* Carbon est d’abord mis à la disposition d’un sous-ensemble de professionnels de la cybersécurité via le programme Fairwind de Google, tandis que l’entreprise poursuit ses tests de mesures de sécurité

* Gemini 4 Carbon sera proposé au prix de 2 dollars par million de jetons d’entrée et de 10 dollars par million de jetons de sortie, ce qui correspond aux tarifs de lancement de Gemini 4 Argon