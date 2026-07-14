Google fait l'objet d'une enquête de l'autorité de régulation suisse concernant la fonction de recherche par défaut d'Android

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission suisse de la concurrence (COMCO) a ouvert une enquête préliminaire concernant la suppression par Google GOOGL.O d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles de ne pas utiliser son moteur de recherche par défaut, a annoncé mardi l'autorité.

La fonctionnalité “Choice Screen” permet aux utilisateurs de choisir leur moteur de recherche par défaut lors de la configuration initiale de leur nouvel appareil Android.

La COMCO a indiqué que Google avait supprimé cette fonctionnalité en Suisse, alors qu’elle restait disponible dans d’autres pays d’Europe.

En conséquence, le moteur de recherche Google est imposé comme option par défaut aux utilisateurs suisses.

Google a déclaré avoir pris connaissance de l'enquête. “Nous sommes impatients de coopérer pleinement avec l'autorité pour répondre à leurs questions”, a déclaré un porte-parole.

Sur les marchés numériques, les paramètres par défaut jouent un rôle décisif, a souligné la COMCO, la suppression de cette option limitant la visibilité des autres moteurs de recherche concurrents de Google lors de la configuration des appareils par les utilisateurs.

“Cette nouvelle pratique de Google pourrait affecter la capacité des fournisseurs de moteurs de recherche et, plus largement, celle d’autres fournisseurs de services numériques à entrer en concurrence”, a déclaré la COMCO.

“Elle crée également une inégalité de traitement entre les utilisateurs suisses et ceux de l’Espace économique européen”, a-t-elle ajouté.

L’enquête préliminaire permettra de déterminer s’il existe des indices de concurrence illicite au sens de la loi suisse sur les cartels.

Google occupe une position dominante sur le marché en ligne suisse, avec 82% des parts du marché de la recherche dans le pays, selon Statcounter, une société d’analyse web.