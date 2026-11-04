Google étend ses départs volontaires à l'international pour contenir ses coûts liés à l'IA

Google a élargi ses programmes de départs volontaires à plusieurs pays afin de maîtriser ses dépenses, alors que les investissements dans l'intelligence artificielle et les infrastructures cloud continuent de progresser. Depuis juin, certains salariés au Canada, en France, en Allemagne, au Japon et en Suisse peuvent bénéficier d'indemnités pour quitter volontairement l'entreprise. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de réallocation des ressources vers les activités prioritaires d'Alphabet, dans un contexte de préoccupations croissantes des investisseurs concernant le coût du développement de l'IA.

Ces nouvelles mesures prolongent les dispositifs déjà proposés depuis 2025 à certaines équipes américaines et britanniques. Malgré une progression régulière de ses effectifs, Google cherche à réduire les dépenses dans plusieurs divisions tout en préservant ses capacités de recrutement dans les secteurs stratégiques. La directrice financière d'Alphabet, Anat Ashkenazi, a notamment désigné le cloud et l'intelligence artificielle comme les principales priorités du groupe. Les équipes de Google Cloud et de DeepMind avaient ainsi été exclues des précédents programmes de départs volontaires. Cette politique intervient alors que Microsoft a également proposé récemment des départs volontaires à 60 000 salariés pour limiter ses coûts.

En Suisse, où Google emploie environ 5 000 personnes, notamment dans son centre d'ingénierie de Zurich, le programme concerne plusieurs divisions, à l'exception de DeepMind. Présentées aux salariés à la mi-juin, les offres ont donné lieu à des réponses en juillet et aux premiers départs dès août. Les indemnités correspondent à un mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de douze mois de rémunération. Au moins quatre collaborateurs d'une équipe d'environ cinquante personnes auraient accepté le dispositif, mais le nombre total de départs reste inconnu. Google avait déjà supprimé plus de 200 postes en Suisse en 2023, provoquant des tensions sociales. Cette nouvelle initiative illustre la volonté du groupe de contenir ses coûts tout en concentrant ses investissements et ses recrutements sur l'IA et le cloud.