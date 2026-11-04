 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google étend ses départs volontaires à l'international pour contenir ses coûts liés à l'IA
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 17:31

Ajouter Boursorama à vos sources

Google a élargi ses programmes de départs volontaires à plusieurs pays afin de maîtriser ses dépenses, alors que les investissements dans l'intelligence artificielle et les infrastructures cloud continuent de progresser. Depuis juin, certains salariés au Canada, en France, en Allemagne, au Japon et en Suisse peuvent bénéficier d'indemnités pour quitter volontairement l'entreprise. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de réallocation des ressources vers les activités prioritaires d'Alphabet, dans un contexte de préoccupations croissantes des investisseurs concernant le coût du développement de l'IA.

Ces nouvelles mesures prolongent les dispositifs déjà proposés depuis 2025 à certaines équipes américaines et britanniques. Malgré une progression régulière de ses effectifs, Google cherche à réduire les dépenses dans plusieurs divisions tout en préservant ses capacités de recrutement dans les secteurs stratégiques. La directrice financière d'Alphabet, Anat Ashkenazi, a notamment désigné le cloud et l'intelligence artificielle comme les principales priorités du groupe. Les équipes de Google Cloud et de DeepMind avaient ainsi été exclues des précédents programmes de départs volontaires. Cette politique intervient alors que Microsoft a également proposé récemment des départs volontaires à 60 000 salariés pour limiter ses coûts.

En Suisse, où Google emploie environ 5 000 personnes, notamment dans son centre d'ingénierie de Zurich, le programme concerne plusieurs divisions, à l'exception de DeepMind. Présentées aux salariés à la mi-juin, les offres ont donné lieu à des réponses en juillet et aux premiers départs dès août. Les indemnités correspondent à un mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de douze mois de rémunération. Au moins quatre collaborateurs d'une équipe d'environ cinquante personnes auraient accepté le dispositif, mais le nombre total de départs reste inconnu. Google avait déjà supprimé plus de 200 postes en Suisse en 2023, provoquant des tensions sociales. Cette nouvelle initiative illustre la volonté du groupe de contenir ses coûts tout en concentrant ses investissements et ses recrutements sur l'IA et le cloud.

Valeurs associées

ALPHABET-A
292,0300 USD NASDAQ +4,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Images prises à Washington, DC, au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis
    L'Europe finit en forte hausse au lendemain des midterms, le pétrole chute
    information fournie par Reuters 04.11.2026 18:49 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mercredi, portés par la conviction des investisseurs que la nouvelle majorité au Congrès américain ‌après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, n'entraînera pas de changements ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en nette hausse après les "midterms"
    information fournie par AFP 04.11.2026 18:37 

    La Bourse de Paris a fini en nette hausse mercredi, saluant la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, qui a également provoqué une forte détente du taux d'emprunt français à échéance dix ans. Le CAC 40 a pris 1,96% à 8.177,89 points, ... Lire la suite

  • Une infirmière se prépare à administrer un vaccin mis au point contre une souche du virus Ebola, au laboratoire provincial de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC, le 19 septembre 2026 ( AFP / Latouifa Fetafeta )
    Ebola en RDC : l'OMS donne le feu vert aux essais cliniques de deux nouveaux vaccins
    information fournie par AFP 04.11.2026 18:29 

    L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé mercredi d'étendre les essais cliniques à deux nouveaux vaccins contre Ebola dans le cadre de l'épidémie qui frappe la République démocratique du Congo (RDC). "Aujourd'hui, les groupes d'experts de l'OMS recommandent ... Lire la suite

  • Midterms: et maintenant, quelle politique environnementale aux États-Unis?
    Midterms: et maintenant, quelle politique environnementale aux États-Unis?
    information fournie par France 24 04.11.2026 18:27 

    Il n'a quasiment pas été question d'Environnement dans la campagne électorale qui s'est achevée aux États-Unis. Le sujet inquiète pourtant les Américains, selon un sondage. Maintenant que les démocrates ont remporté la majorité aux deux chambres du Congrès, ils ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 177,89 +1,96%
2CRSI
17,87 +7,72%
Pétrole Brent
94,51 -9,36%
BIOPHYTIS
0,0398 +54,26%
SOITEC
110,05 -11,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank