Google et une société spécialisée dans l'IA règlent un procès concernant le suicide d'un adolescent lié à un chatbot

Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, et la startup Character.AI ont accepté de régler un procès intenté par une mère de Floride qui prétendait que le chatbot de la startup avait conduit au suicide de son fils de 14 ans, ce qui représente l'une des premières affaires américaines ciblant les entreprises d'IA pour des dommages psychologiques présumés.

Selon un document déposé au tribunal mercredi , les entreprises ont accepté de régler les allégations de Megan Garcia selon lesquelles son fils Sewell Setzer s'est suicidé peu après avoir été encouragé par un chatbot Character.AI modelé sur le personnage de "Game of Thrones" Daenerys Targaryen ( ).

Les termes de l'accord n'ont pas été immédiatement communiqués. Ce procès est l'un des premiers intentés aux États-Unis contre une société d'intelligence artificielle qui n'aurait pas protégé les enfants contre les dommages psychologiques.

Les sociétés ont réglé des poursuites connexes intentées par des parents au Colorado, à New York et au Texas pour des préjudices prétendument causés à des mineurs par des robots de conversation, selon des documents judiciaires.

Un porte-parole de Character.AI et un avocat des plaignants se sont refusés à tout commentaire. Les porte-parole et les avocats de Google n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Dans le procès intenté en Floride en octobre 2024, Megan Garcia a déclaré que Character.AI avait programmé ses chatbots pour qu'ils se présentent comme "une personne réelle, un psychothérapeute agréé et un amant adulte, ce qui a finalement entraîné le désir de Sewell de ne plus vivre à l'extérieur" de son monde.

Character.AI a été fondée par deux anciens ingénieurs de Google que Google a ensuite réembauchés dans le cadre d'un accord lui accordant une licence sur la technologie de la startup. Megan Garcia a fait valoir que Google était co-créateur de la technologie.

La juge du district des États-Unis, Anne Conway, a rejeté l'offre anticipée des entreprises de classer l'affaire en mai, rejetant leur argument selon lequel les protections de la Constitution des États-Unis en matière de liberté d'expression empêchaient l'action en justice de Megan Garcia.

OpenAI fait l'objet d'une autre action en justice déposée en décembre concernant le rôle présumé de ChatGPT dans l'encouragement d'un malade mental du Connecticut à tuer sa mère et à se suicider.