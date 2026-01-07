Google et une société spécialisée dans l'IA règlent les poursuites engagées par une mère de Floride à la suite du suicide de son fils

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google et la startup d'intelligence artificielle Character.AI ont accepté de régler un procès intenté par une femme de Floride qui prétendait qu'un chatbot de Character avait conduit au suicide de son fils de 14 ans, selon un document déposé au tribunal mercredi.

Le dossier indique que les entreprises ont accepté de régler les allégations de Megan Garcia selon lesquelles son fils Sewell Setzer s'est suicidé peu après avoir été encouragé par un chatbot de Character.AI imitant le personnage de "Game of Thrones" Daenerys Targaryen.

Les termes du règlement n'ont pas été immédiatement communiqués. Il s'agit de l'une des premières actions en justice intentées aux États-Unis contre une société spécialisée dans l'IA, qui n'aurait pas protégé les enfants contre les préjudices psychologiques.