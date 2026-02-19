Google et Sea, propriétaire de Shopee, développent des outils d'IA pour le commerce électronique et les jeux

Alphabet Inc's GOOGL.O Google et le conglomérat technologique d'Asie du Sud-Est Sea Ltd

SE.N ont annoncé jeudi un nouveau partenariat qui développera des outils d'intelligence artificielle pour les produits de commerce électronique et de jeux de Sea.

Dans le cadre du partenariat stratégique nouvellement signé, les deux entreprises vont conjointement "explorer la construction d'un prototype d'achat agentique d'IA" sur la plateforme de commerce électronique de Sea, Shopee, ont-elles déclaré dans un communiqué.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les entreprises technologiques mondiales pour monétiser leurs modèles d'IA en promouvant des capacités allant au-delà de la simple réponse à des questions et en exécutant un éventail beaucoup plus large de tâches, allant des achats sur différentes applications à la gestion de flux de travail complexes.

La société chinoise Alibaba 9988.HK , dont la plateforme de commerce électronique Lazada est en concurrence avec Shopee en Asie du Sud-Est, a publié en début de semaine un nouveau modèle d'IA qu'elle a décrit comme étant conçu "pour l'ère de l'IA agentique".

Selon un rapport de la société de conseil Momentum Works, Shopee était la plateforme de commerce électronique la plus dominante en Asie du Sud-Est, avec une part de marché de 52 % en 2024.

Google et Garena, l'unité de jeu de Sea, utiliseront également des solutions d'IA pour "transformer" la productivité du développement de jeux, ont déclaré les deux entreprises. Ces partenariats font suite à un accord conclu en 2024 entre Shopee et YouTube (Alphabet) sur le marché du commerce électronique en Asie du Sud-Est.