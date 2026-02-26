 Aller au contenu principal
Google dévoile Nano Banana 2, nouvelle version de son générateur d'images IA
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 18:19

Google a présenté Nano Banana 2, une version actualisée de son générateur d'images par intelligence artificielle lancé en août dernier et devenu viral. Cette nouvelle itération vise à améliorer la rapidité, la compréhension des instructions et la qualité des rendus, dans un marché de la création visuelle par IA en forte expansion.

Selon le groupe, Nano Banana 2 s'appuie sur une connaissance du monde enrichie grâce aux données en temps réel issues de Gemini, afin d'accroître la précision des images générées. Google met en avant une meilleure restitution du texte dans les visuels, un point important notamment dans le domaine du marketing. La version Nano Banana Pro, basée sur Gemini 3 Pro et lancée en novembre, reste disponible pour les tâches nécessitant une fidélité accrue, tandis que Nano Banana 2 remplace progressivement son prédécesseur au sein des modèles Gemini Fast, Thinking et Pro.

