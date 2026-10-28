Google dévoile Gemini 4 Carbon, un modèle d'IA dédié à la cybersécurité et à la programmation

Google a présenté Gemini 4 Carbon, un nouveau modèle d'intelligence artificielle conçu pour les tâches complexes de programmation et de cybersécurité. Lancé deux semaines après Gemini 4 Argon, ce système vise à renforcer la position du groupe face à OpenAI et Anthropic, dans un contexte de concurrence accrue autour des modèles capables d'automatiser des opérations informatiques avancées.

Selon Google, Gemini 4 Carbon affiche des performances de premier plan dans la détection de vulnérabilités informatiques, leur exploitation et la génération de correctifs logiciels. Le groupe affirme également que son nouveau modèle produit du code sécurisé avec un taux de réussite plus de deux fois supérieur à celui de Gemini 4 Argon, d'après ses évaluations internes. Ces améliorations doivent répondre aux besoins des entreprises et des spécialistes de la cybersécurité, tout en permettant l'exécution de projets de développement logiciel complexes nécessitant plusieurs étapes et une continuité de travail sur de longues périodes.

Google prévoit toutefois un déploiement initial limité aux spécialistes de la défense informatique participant à son programme Fairwind, afin de poursuivre l'évaluation des mécanismes de sécurité du modèle. Cette précaution vise notamment à encadrer ses capacités d'exploitation des vulnérabilités, qui présentent des risques en cas d'utilisation malveillante. Sur le plan commercial, Gemini 4 Carbon conserve la tarification de Gemini 4 Argon, soit 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars par million de tokens en sortie. Avec ce lancement, Google cherche à consolider sa présence auprès des développeurs et des entreprises, alors que la cybersécurité devient un axe majeur de différenciation entre les fournisseurs d'intelligence artificielle.