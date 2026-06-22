Google DeepMind signe un accord de recherche en IA avec le studio de cinéma A24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google DeepMind et le studio de cinéma indépendant A24 ont conclu un partenariat visant à explorer comment l'IA peut aider les cinéastes et les professionnels de la création, ont annoncé lundi les deux entreprises.

Voici quelques détails:

* Les deux entreprises ont précisé que cette initiative viserait principalement à aider les artistes à développer de nouveaux processus de travail et de nouvelles techniques créatives, tout en veillant à ce que les futurs outils soient conçus par les créateurs qui les utilisent.

* Ces dernières années, A24 a notamment produit le film d’horreur “Backrooms”, “Marty Supreme” avec Timothée Chalamet et le film d’aventure oscarisé “Everything Everywhere All at Once”.

* Dans le cadre de cet accord, A24 et Google DeepMind collaboreront sur plusieurs projets de recherche et développement au fil du temps.

* Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , a également investi 75 millions de dollars dans ce studio de cinéma indépendant, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. DeepMind n’a pas souhaité s’exprimer sur la valeur de cet investissement.

* A24 jouera un rôle actif dans le développement de nouveaux flux de travail, tandis que les cinéastes conserveront un contrôle créatif total, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, précisant que cet accord ne portait ni sur la propriété intellectuelle ni sur l’entraînement des modèles d’IA.

* Ce partenariat permettra à A24 d’accéder aux recherches, à l’infrastructure et à la portée mondiale de DeepMind, a précisé la source.