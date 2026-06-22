 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google DeepMind signe un accord de recherche en IA avec le studio de cinéma A24
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 19:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google DeepMind et le studio de cinéma indépendant A24 ont conclu un partenariat visant à explorer comment l'IA peut aider les cinéastes et les professionnels de la création, ont annoncé lundi les deux entreprises.

Voici quelques détails:

* Les deux entreprises ont précisé que cette initiative viserait principalement à aider les artistes à développer de nouveaux processus de travail et de nouvelles techniques créatives, tout en veillant à ce que les futurs outils soient conçus par les créateurs qui les utilisent.

* Ces dernières années, A24 a notamment produit le film d’horreur “Backrooms”, “Marty Supreme” avec Timothée Chalamet et le film d’aventure oscarisé “Everything Everywhere All at Once”.

* Dans le cadre de cet accord, A24 et Google DeepMind collaboreront sur plusieurs projets de recherche et développement au fil du temps.

* Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , a également investi 75 millions de dollars dans ce studio de cinéma indépendant, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. DeepMind n’a pas souhaité s’exprimer sur la valeur de cet investissement.

* A24 jouera un rôle actif dans le développement de nouveaux flux de travail, tandis que les cinéastes conserveront un contrôle créatif total, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, précisant que cet accord ne portait ni sur la propriété intellectuelle ni sur l’entraînement des modèles d’IA.

* Ce partenariat permettra à A24 d’accéder aux recherches, à l’infrastructure et à la portée mondiale de DeepMind, a précisé la source.

Valeurs associées

ALPHABET-A
348,2200 USD NASDAQ -5,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22 -13,39%
Pétrole Brent
77,79 -3,22%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
SOITEC
129,45 +9,24%
SOCIETE GENERALE
78,92 +1,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank