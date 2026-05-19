Google DeepMind recrute des employés de Contextual AI dans le cadre d'un accord de licence, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google DeepMind, filiale d'Alphabet

GOOGL.O spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle (IA), a conclu un accord visant à recruter plus de 20 chercheurs de la start-up Contextual AI et à obtenir une licence pour sa technologie, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

DeepMind s'est engagée à verser environ 100 millions de dollars à Contextual dans le cadre de cet accord, tandis que le cofondateur et directeur général de Contextual, Douwe Kiela, fait partie des personnes qui rejoignent DeepMind, selon le rapport.

Google et Contextual n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cet accord potentiel est la dernière initiative en date de la société mère de Google visant à conclure un accord de licence pour acquérir des talents. L'année dernière, elle a versé 2,4 milliards de dollars de droits de licence dans le cadre d'un accord visant à utiliser une partie de la technologie de génération de code IA de la start-up Windsurf sous des conditions non exclusives et à embaucher plusieurs collaborateurs clés.

En 2024, Google a signé un accord de licence avec Character.AI qui accordait au géant des moteurs de recherche une licence non exclusive pour la technologie de grands modèles linguistiques du fabricant de chatbots.

Les « acquihires », dans le cadre desquels de grandes entreprises technologiques versent des sommes importantes pour s'assurer les talents et la technologie de start-ups prometteuses sans les acquérir formellement, sont de plus en plus considérés par les autorités de la concurrence comme une tentative de contourner les règles en matière de fusions.

Contrairement aux acquisitions qui confèrent à l'acheteur une participation majoritaire, ces opérations ne nécessitent pas d'examen par les autorités de la concurrence américaines.

En décembre, Nvidia NVDA.O a également accepté d'obtenir une licence pour la technologie de puces de Groq et d'embaucher son directeur général, sans racheter la start-up.

Les efforts déployés par les entreprises pour contourner le contrôle de la concurrence américain par des tactiques telles que les « acquihires » constituent un « signal d'alerte » , a déclaré en mars à Reuters le procureur général adjoint par intérim Omeed Assefi.

Contextual AI a levé 80 millions de dollars lors d’un tour de table de série A en 2024, mené par la société de capital-risque Greycroft et des investisseurs existants, dont Bain Capital Ventures et Lightspeed.