Google DeepMind ouvre un nouveau laboratoire de recherche en IA à Singapour

Google DeepMind a annoncé mercredi l'ouverture d'un nouveau laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle à Singapour qui se concentrera sur la collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les institutions académiques à travers l'Asie.

L'unité d'intelligence artificielle appartenant à Alphabet

GOOGL.O a déclaré qu'elle avait doublé son équipe basée en Asie au cours de l'année écoulée et qu'elle avait déjà commencé à recruter pour le laboratoire.

Lila Ibrahim, directrice de l'exploitation de Google DeepMind, a déclaré que le laboratoire de recherche n'avait pas encore arrêté son programme de recherche, mais qu'il se concentrerait sur l'éducation, les soins de santé et la science.

Les dirigeants ont déclaré aux journalistes que les marchés d'Asie du Sud-Est présentaient l'un des taux d'adoption de l'IA les plus élevés au monde.